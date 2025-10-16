Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بولندا.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:45
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير بولندا في طهران احتجاجا على تصريحات وإجراءات وصفتها بأنها معادية لإيران صادرة عن وزير الخارجية البولندي.
وجاء هذا الاستدعاء ردا على تعاون وزير الخارجية البولندي مع مجموعة أمريكية–صهيونية لتنظيم فعالية ذات طابع معاد لإيران في البرلمان البريطاني، إضافة إلى مزاعم وجهت بشأن استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية. (روسيا اليوم) 
