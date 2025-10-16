الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بولندا.. ما السبب؟

استدعت سفير بولندا في احتجاجا على تصريحات وإجراءات وصفتها بأنها معادية لإيران صادرة عن البولندي.

Advertisement

وجاء هذا الاستدعاء ردا على تعاون وزير الخارجية البولندي مع مجموعة أمريكية–صهيونية لتنظيم فعالية ذات طابع معاد لإيران في ، إضافة إلى مزاعم وجهت بشأن استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب . (روسيا اليوم)