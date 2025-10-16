بعد أن تم استهدافه أواخر آب.. وفاة رئيس أركان الحوثيين فمن هو؟

أفاد إعلام إسرائيلي عن وفاة رئيس أركان الحوثيين، ، متأثراً بجروحه بعد إصابته في اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين بصنعاء في حزيران الماضي.

وكان قد نجا الغماري، من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة .



ويُعدّ الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للحوثيين، والذراع اليُمنى لزعيم المجموعة على المستوى العسكري.



وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة للقوات الحوثية، ومُنِح رتبة عسكرية بدرجة "لواء".

