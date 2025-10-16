24
عربي-دولي
بعد أن تم استهدافه أواخر آب.. وفاة رئيس أركان الحوثيين فمن هو؟
Lebanon 24
16-10-2025
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد إعلام إسرائيلي عن وفاة رئيس أركان الحوثيين،
محمد عبد الكريم الغماري
، متأثراً بجروحه بعد إصابته في اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين بصنعاء في حزيران الماضي.
وكان قد نجا الغماري، من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة
اليمنية
صنعاء
.
ويُعدّ الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للحوثيين، والذراع اليُمنى لزعيم المجموعة
عبد الملك الحوثي
على المستوى العسكري.
وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة
هيئة الأركان العامة
للقوات الحوثية، ومُنِح رتبة عسكرية بدرجة "لواء".
تابع
