عربي-دولي
إسرائيل: تسليم الرفات لم يبلغ المستوى الكافي
Lebanon 24
16-10-2025
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر إسرائيلي إن حركة
حماس
"قادرة على تسليم رفات بعض الرهائن المتوفين"، متهمًا إياها بأنها "لا تبذل الجهود الكافية" لذلك. وذكر المصدر لهيئة البث
الإسرائيلية
"كان" أن الحركة "تعرف مواقع دفن عدد من الرهائن، لكنها لا تعمل على إعادتهم رغم قدرتها".
حتى الخميس، تسلّمت
إسرائيل
9 جثامين من أصل 28 رهينة توفوا في الأسر، إضافة إلى جثة قالت السلطات إنها لا تعود لأي رهينة سابق، فيما لا تزال رفات 19 رهينة غير مسلّمة. وأوضحت "كان" أن إسرائيل تُقرّ بصعوبة تحديد المواقع وانتشال الجثامين وسط الدمار الواسع، لكنها تعتقد أن حماس "تعرف أماكن دفن المزيد ويمكنها تسليمها إذا أرادت".
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن إسرائيل أبلغت
الولايات المتحدة
بأن حماس لا تبذل ما يكفي لاستعادة ما تبقى من الجثامين، ناقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي أن معلومات استخبارية تشير إلى قدرة الحركة على الوصول إلى عدد أكبر مما تعلن. وتؤكد إسرائيل أن الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق غزة مشروط بتسليم رفات الرهائن الـ19 المتبقين. (سكاي نيوز)
