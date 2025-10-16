Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات... غزة قد تغرق في أعماق البحر

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ خبراء المناخ حذّروا من غرق قطاع غزة في قاع البحر إذا لم تراع عمليات إعادة الإعمار الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة إلى مشكلة دراماتيكية أخرى تتطلب تفكيرا معقدا للغاية من قبل المخططين، وقالت: "قبل أكثر من عامين، أعد فرع استخبارات الجيش الإسرائيلي تقريرا خاصا حول الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتأثيرهما على حوض الشرق الأوسط".

وبحسب "معاريف"، تُشير كافة التوقعات والدراسات حتى عام 2023، إلى أنه بحلول نهاية هذا القرن سترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل ست درجات مئوية سنويا وهذا يعني ارتفاعا ملحوظا في درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط، وارتفاعا في مستوى سطح البحر لا يقل عن نصف متر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني إغراق مدينة غزة وتحويلها إلى ما يشبه "فينيسيا الحوض الشرقي" للمتوسط.

وأوضحت أنه لهذه القضية تداعيات بعيدة المدى، أهمها النقص المباشر في مياه الشرب العذبة في غزة نتيجة لتسرب مياه البحر المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسرب المياه المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة قد بدأت بالفعل في بعض المناطق بسبب الإفراط في ضخ المياه.

وتقع إحدى أكبر خزانات المياه العذبة في غزة في منطقة المواصي، وهي أدنى نقطة في القطاع، وسيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غمر تل المنطقة فورا، وهي أيضا أكبر منطقة زراعية في غزة، وتنتج معظم الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه.

ومن المتوقع أيضا انهيار شبكات الصرف الصحي في غزة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وفقا للسيناريوهات.

وأضاف "معاريف": "في إسرائيل، أعرب عن مخاوف من أن أزمة المناخ قد تؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان غزة فورا نحو إسرائيل ومصر، بل وربما تسبب واحدة من أخطر الأزمات الصحية والبيئية". (روسيا اليوم)
