تحذيرات... غزة قد تغرق في أعماق البحر

ذكر موقع " "، أنّ خبراء المناخ حذّروا من غرق في قاع البحر إذا لم تراع عمليات الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر.وفي هذا السياق، أشارت صحيفة " " الإسرائيليّة إلى مشكلة دراماتيكية أخرى تتطلب تفكيرا معقدا للغاية من قبل المخططين، وقالت: "قبل أكثر من عامين، أعد فرع استخبارات الجيش تقريرا خاصا حول الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتأثيرهما على حوض ".وبحسب "معاريف"، تُشير كافة التوقعات والدراسات حتى عام 2023، إلى أنه بحلول نهاية هذا القرن سترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل ست درجات مئوية سنويا وهذا يعني ارتفاعا ملحوظا في درجة حرارة ، وارتفاعا في مستوى سطح البحر لا يقل عن نصف متر.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني إغراق مدينة غزة وتحويلها إلى ما يشبه " " للمتوسط.وأوضحت أنه لهذه القضية تداعيات بعيدة المدى، أهمها النقص المباشر في مياه الشرب العذبة في غزة نتيجة لتسرب مياه البحر المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية.وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسرب المياه المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة قد بدأت بالفعل في بعض المناطق بسبب الإفراط في ضخ المياه.وتقع إحدى أكبر خزانات المياه العذبة في غزة في منطقة المواصي، وهي أدنى نقطة في القطاع، وسيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غمر تل المنطقة فورا، وهي أيضا أكبر منطقة زراعية في غزة، وتنتج معظم الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه.ومن المتوقع أيضا انهيار شبكات الصرف الصحي في غزة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وفقا للسيناريوهات.وأضاف "معاريف": " ، أعرب عن مخاوف من أن أزمة المناخ قد تؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من فورا نحو ومصر، بل وربما تسبب واحدة من أخطر الأزمات الصحية والبيئية". (روسيا اليوم)