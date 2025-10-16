Advertisement

وقال على منصته تروث سوشال: "إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول إلى القطاع وقتلهم"، من دون أن يوضح من سيدخل لقتلهم، علما بأنه أكد الأربعاء أن الجيش الأميركي لن يتدخل في غزة.الى ذلك، أعلن ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع أكد "إحراز تقدّم كبير" خلالها.وقال: "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود الأميركي ماركو روبيو الاجتماعات الأولي من ناحية مع أشخاص آخرين سيتم تعيينهم. وسيتم اختيار مكان. ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب +غير المُشرّفة+ بين وأوكرانيا".