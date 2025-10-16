Advertisement

عربي-دولي

ترامب يُهدد بـ"قتل" عناصر حماس إذا!

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:02
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"قتل" عناصر حماس إذا واصلت الحركة "قتل الناس في غزة"، في إشارة على ما يبدو إلى الإعدامات الأخيرة بحق مدنيين فلسطينيين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول إلى القطاع وقتلهم"، من دون أن يوضح من سيدخل لقتلهم، علما بأنه أكد الأربعاء أن الجيش الأميركي لن يتدخل في غزة.


الى ذلك، أعلن ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع بوتين أكد "إحراز تقدّم كبير" خلالها.


وقال: "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاجتماعات الأولي من ناحية الولايات المتحدة مع أشخاص آخرين سيتم تعيينهم. وسيتم اختيار مكان. ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب +غير المُشرّفة+ بين روسيا وأوكرانيا".
