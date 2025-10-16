Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو وترامب يناقشان تطورات ملف الرهائن في غزة

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:41
اشارت صحيفة يسرائيل هيوم الى "أن نتنياهو بحث مع ترامب مساء اليوم وتيرة إعادة الرهائن القتلى من غزة".
وأكدت الصحيفة "أن نتنياهو أطلع ترمب على الخطوات التي سيتخذها ردا على على تأخيرات حماس".
وأضافت "أن الرئيس الأمريكي أعرب عن دعمه لخطوات إسرائيل". (الجزيرة)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24