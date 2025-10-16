Advertisement

إقتصاد

للمرة العاشرة.. مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1430404-638962558073069701.jpg
Doc-P-1430404-638962558073069701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فشل مجلس الشيوخ الأميركي للمرة العاشرة في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يدعمه الجمهوريون، مما أدى إلى تمديد إغلاق الحكومة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل.
Advertisement

وحظيت الوثيقة بتأييد 51 عضوا في الكونغرس، في حين أن الموافقة على مشروع القانون تتطلب 60 صوتا على الأقل.

ولم يتم طرح مشروع القانون البديل الذي قدمه الديمقراطيون، والذي رفضه مجلس الشيوخ مرات عديدة، للتصويت اليوم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض للمرة الثامنة مشروع تمويل الحكومة
lebanon 24
17/10/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون والإغلاق قد يعلن خلال ساعات
lebanon 24
17/10/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون ديمقراطي لتمويل الحكومة
lebanon 24
17/10/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي: الإغلاق الحكومي سيستمر إلى أجل غير مسمى بعد فشل المجلس في تبني مشروع قانون إنفاق موقت
lebanon 24
17/10/2025 01:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مجلس الشيوخ الأميركي

الديمقراطيون

روسيا اليوم

مجلس الشيوخ

الديمقراطي

الكونغرس

الجمهوري

ديمقراطي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:20 | 2025-10-16
16:00 | 2025-10-16
15:41 | 2025-10-16
15:36 | 2025-10-16
15:07 | 2025-10-16
15:02 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24