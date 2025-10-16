للمرة العاشرة.. مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة

Advertisement

فشل للمرة العاشرة في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يدعمه الجمهوريون، مما أدى إلى تمديد إغلاق الحكومة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل.وحظيت الوثيقة بتأييد 51 عضوا في ، في حين أن الموافقة على مشروع القانون تتطلب 60 صوتا على الأقل.ولم يتم طرح مشروع القانون البديل الذي قدمه ، والذي رفضه مرات عديدة، للتصويت اليوم. (روسيا اليوم)