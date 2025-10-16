26
عربي-دولي
بث رسائل معادية لترامب.. اختراق مكبرات صوت المطارات في أميركا
Lebanon 24
16-10-2025
|
23:14
شهدت أربعة مطارات في أميركا الشمالية، ثلاثة في كندا وواحد في
الولايات المتحدة
، اختراقاً غير مسبوق لأنظمة مكبرات الصوت العامة، استخدمه متسللون لبث رسائل مؤيدة لحركة "
حماس
" ومنتقدة للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأعلنت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا أن "خدمة البث الإذاعي الداخلي" في مطار كيلونا الدولي تعرضت لاختراق قصير المدى، مؤكدة أن التحقيق جارٍ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفدرالية.
وفي مطار فيكتوريا الدولي بمقاطعة كولومبيا
البريطانية
، أكد المتحدث باسم
المطار
أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى النظام عبر برنامج طرف ثالث، ما اضطر الإدارة إلى التحول سريعاً إلى نظام داخلي بديل لاستعادة السيطرة.
الوزير الأميركي للنقل شون دافي أعلن
من جهته
أن نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي بولاية بنسلفانيا تعرض بدوره للاختراق، مشيراً إلى أن إدارة الطيران الفدرالية فتحت تحقيقاً بالحادثة.
وشهد مطار ويندسور الدولي في مقاطعة أونتاريو اختراقاً مماثلاً لأنظمة الصوت وشاشات عرض الرحلات، حيث بث المتسللون صوراً ومقاطع غير مصرح بها قبل أن تستعيد الإدارة السيطرة الكاملة على النظام.
ويرجح أن مصدر الهجمات مجموعة قراصنة استخدمت ثغرات في برامج إدارة الإعلانات الصوتية، فيما تتعاون السلطات الكندية والأميركية لتحديد هوية الفاعلين ودوافعهم.
(سكاي نيوز)
