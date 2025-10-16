بث رسائل معادية لترامب.. اختراق مكبرات صوت المطارات في أميركا

Advertisement

شهدت أربعة مطارات في أميركا الشمالية، ثلاثة في كندا وواحد في ، اختراقاً غير مسبوق لأنظمة مكبرات الصوت العامة، استخدمه متسللون لبث رسائل مؤيدة لحركة " " ومنتقدة للرئيس الأميركي .وأعلنت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا أن "خدمة البث الإذاعي الداخلي" في مطار كيلونا الدولي تعرضت لاختراق قصير المدى، مؤكدة أن التحقيق جارٍ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الفدرالية.وفي مطار فيكتوريا الدولي بمقاطعة كولومبيا ، أكد المتحدث باسم أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى النظام عبر برنامج طرف ثالث، ما اضطر الإدارة إلى التحول سريعاً إلى نظام داخلي بديل لاستعادة السيطرة.الوزير الأميركي للنقل شون دافي أعلن أن نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي بولاية بنسلفانيا تعرض بدوره للاختراق، مشيراً إلى أن إدارة الطيران الفدرالية فتحت تحقيقاً بالحادثة.وشهد مطار ويندسور الدولي في مقاطعة أونتاريو اختراقاً مماثلاً لأنظمة الصوت وشاشات عرض الرحلات، حيث بث المتسللون صوراً ومقاطع غير مصرح بها قبل أن تستعيد الإدارة السيطرة الكاملة على النظام.