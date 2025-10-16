Advertisement

عربي-دولي

بولتون متَّهَم بإساءة التعامل مع أسرار

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1430448-638962788958731183.png
Doc-P-1430448-638962788958731183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبح جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى، متَّهماً أمام القضاء الأميركي بتهمة إساءة التعامل مع معلومات سرّية. ونقلت وسائل إعلام أميركية أن هيئة محلّفين فدرالية كبرى في ولاية ماريلاند وجّهت إليه لائحة اتهام، على أن يسلّم نفسه الجمعة للسلطات في المحكمة الفدرالية في غرينبيلت. وكانت الشرطة قد داهمت منزله ومكتبه في آب الماضي للاشتباه بمخالفته قانون مكافحة التجسّس.
Advertisement

بحسب شبكة "سي إن إن"، يُزعم أن بولتون شارك معلومات "شديدة الحساسية" عبر البريد الإلكتروني مع زوجته وابنته. وأضافت أن بولتون بات ثالث خصم سياسي بارز لترامب تُوجَّه إليه اتهامات خلال أقل من شهر. وذكر موقع "أكسيوس" أن بولتون، الذي انتقد ترامب مراراً بعد مغادرته الإدارة، حذّر سابقاً من استخدام السلطة لاستهداف الخصوم السياسيين.

وتشير تفاصيل مرتبطة بأمر تفتيش إلى أن بولتون استخدم حساب بريد إلكتروني خاصاً قيل إنه تعرّض للاختراق من "جهة أجنبية"، وأنه شارك معلومات سرّية بشكل غير قانوني. من جهته، قال ترامب للصحفيين إنه لا علم له بلائحة الاتهام، ووصف بولتون بـ"الشخص السيئ"، مضيفاً: "إنه لأمر مؤسف، لكن هكذا تسير الأمور". (العين)
مواضيع ذات صلة
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
lebanon 24
17/10/2025 13:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية: اتّهام مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالاحتفاظ بوثائق رسمية بشكل غير قانوني
lebanon 24
17/10/2025 13:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: أي إساءة بحق بكركي هي إساءة بحق كل لبنان
lebanon 24
17/10/2025 13:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل
lebanon 24
17/10/2025 13:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشار الأمن القومي

دونالد ترامب

الأمن القومي

جون بولتون

من جهته

دونالد

القضاء

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2025-10-17
05:14 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:58 | 2025-10-17
04:21 | 2025-10-17
04:07 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24