للمرة الثانية.. مصر ترفع أسعار الوقود

رفعت مصر أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في زيادة هي الثانية هذا العام بما يتماشى مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.



وذكرت "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة".

