فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو

نفت نائبة الرئيس ، ديلسي ، بشكل قاطع، ما نشرته صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية عن مفاوضات سرّية تجريها مع لإقصاء الرئيس مقابل بقائها في الحكم.وفي منشور على تطبيق " "، وصفت رودريغيز ما جاء في التقرير بأنه "كذب صريح" و"جزء من حرب نفسية تُشنّ ضد الشعب الفنزويلي"، مضيفة: "لا ضمير ولا أخلاق لدى هذه الوسائل التي تروّج للأكاذيب".وأكدت المسؤولة الفنزويلية أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد "موحّدة حول إرادة الشعب والثورة البوليفارية"، مرفقة كلامها بصورة تجمعها بالرئيس تحت عبارة: "متحدون مع الرئيس مادورو".وكانت صحيفة "ميامي هيرالد" قد زعمت أن رودريغيز وشقيقها خورخي يجريان اتصالات غير مباشرة مع عبر وسطاء في قطر، بهدف تأمين انتقال للسلطة يبقي نفوذهما قائماً بعد تنحية مادورو.ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ضغوطها على حكومة كاراكاس، حيث نشرت سبع سفن حربية في البحر وأخرى في خليج ضمن عملية تقول إنها موجهة لمكافحة تهريب المخدرات، وهو ما تعتبره "غطاءً لتصعيد سياسي وعسكري جديد".