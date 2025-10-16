Advertisement

فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:36
نفت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، بشكل قاطع، ما نشرته صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية عن مفاوضات سرّية تجريها مع الولايات المتحدة لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو مقابل بقائها في الحكم.
وفي منشور على تطبيق "تلغرام"، وصفت رودريغيز ما جاء في التقرير بأنه "كذب صريح" و"جزء من حرب نفسية تُشنّ ضد الشعب الفنزويلي"، مضيفة: "لا ضمير ولا أخلاق لدى هذه الوسائل التي تروّج للأكاذيب".

وأكدت المسؤولة الفنزويلية أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد "موحّدة حول إرادة الشعب والثورة البوليفارية"، مرفقة كلامها بصورة تجمعها بالرئيس مادورو تحت عبارة: "متحدون مع الرئيس مادورو".

وكانت صحيفة "ميامي هيرالد" قد زعمت أن رودريغيز وشقيقها خورخي يجريان اتصالات غير مباشرة مع واشنطن عبر وسطاء في قطر، بهدف تأمين انتقال للسلطة يبقي نفوذهما قائماً بعد تنحية مادورو.

ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ضغوطها على حكومة كاراكاس، حيث نشرت سبع سفن حربية في البحر الكاريبي وأخرى في خليج المكسيك ضمن عملية تقول إنها موجهة لمكافحة تهريب المخدرات، وهو ما تعتبره فنزويلا "غطاءً لتصعيد سياسي وعسكري جديد".
 
(سكاي نيوز عربية)
