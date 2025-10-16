حماس في مصر.. وضغط لوقف "الإعدامات الميدانية" في غزة

Advertisement

وصل إلى العاصمة ، مساء الخميس، وفد رفيع المستوى من حركة ، لبحث ملفات حساسة تتعلق بإدارة ، في ظل ضغوط متزايدة على الحركة لوقف ما يُعرف بـ"الإعدامات الميدانية".ونقلت وكالة "شينخوا" عن مصادر مصرية مطلعة أن الوفد ناقش إدخال عناصر أمن تابعة للسلطة إلى القطاع، مشيرة إلى أن هذه العناصر خضعت سابقاً لتدريبات في القاهرة وعمان استعداداً لتولي مهام أمنية داخل غزة.وأضافت المصادر أن القاهرة تضغط على قيادة حماس "لوقف الممارسات الميدانية المثيرة للجدل" تمهيداً لإعادة هيكلة إدارة القطاع ضمن صيغة فلسطينية أوسع.وفي السياق نفسه، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اجتماع موسع سيُعقد في القاهرة خلال الساعات المقبلة، يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بهدف تشكيل لجنة مشتركة لتسيير شؤون غزة.وتزامنت هذه التحركات مع مشاورات دولية تقودها وبريطانيا بالتنسيق مع لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار في لإنشاء قوة دولية في غزة، من شأنها تثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على ترتيبات ما بعد الحرب.