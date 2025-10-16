Advertisement

عربي-دولي

حماس في مصر.. وضغط لوقف "الإعدامات الميدانية" في غزة

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:46
وصل إلى العاصمة المصرية، مساء الخميس، وفد رفيع المستوى من حركة حماس، لبحث ملفات حساسة تتعلق بإدارة قطاع غزة، في ظل ضغوط مصرية متزايدة على الحركة لوقف ما يُعرف بـ"الإعدامات الميدانية".
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصادر مصرية مطلعة أن الوفد ناقش إدخال عناصر أمن تابعة للسلطة الفلسطينية إلى القطاع، مشيرة إلى أن هذه العناصر خضعت سابقاً لتدريبات في القاهرة وعمان استعداداً لتولي مهام أمنية داخل غزة.

وأضافت المصادر أن القاهرة تضغط على قيادة حماس "لوقف الممارسات الميدانية المثيرة للجدل" تمهيداً لإعادة هيكلة إدارة القطاع ضمن صيغة فلسطينية أوسع.

وفي السياق نفسه، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اجتماع موسع سيُعقد في القاهرة خلال الساعات المقبلة، يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بهدف تشكيل لجنة مشتركة لتسيير شؤون غزة.

وتزامنت هذه التحركات مع مشاورات دولية تقودها فرنسا وبريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة، من شأنها تثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على ترتيبات ما بعد الحرب.
 
(العربية)
