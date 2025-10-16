26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط التوتر مع كاراكس.. قائد الضربات الأميركية قبالة فنزويلا يعلن تقاعده
Lebanon 24
16-10-2025
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الأدميرال ألفين هولسي، قائد
القيادة العسكرية
الأميركية لمنطقتي أميركا الجنوبية والوسطى، أنه سيتقاعد في 12 ديسمبر، بعد عام واحد فقط من توليه مهمّة الإشراف على الضربات ضد قوارب تقول
واشنطن
إنها لمهرّبي مخدرات قبالة سواحل فنزويلا. وكتب هولسي على منصة “إكس” أنه سيغادر منصبه ويتقاعد من البحرية بعد أكثر من 37 عامًا من الخدمة، من دون توضيح أسباب القرار.
Advertisement
يأتي ذلك في سياق تغييرات واسعة طاولت قيادات عسكرية وأمنية منذ عودة
الرئيس دونالد ترامب
إلى
البيت الأبيض
في يناير. أُقيل رئيس
هيئة الأركان
المشتركة الجنرال تشارلز “كيو سي” براون في فبراير من دون تفسير، وأُعفي قادة في البحرية وخفر السواحل ووكالة
الأمن القومي
ونائب رئيس أركان سلاح الجو، إضافة إلى أدميرال خدم في “الناتو”. وفي أغسطس أعلن رئيس أركان
القوات الجوية
تنحّيه قبل عامين من نهاية ولايته.
مواضيع ذات صلة
فلايت رادار: قاذفتان أميركيتان B52 تحلقان قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
فلايت رادار: قاذفتان أميركيتان B52 تحلقان قبالة سواحل فنزويلا
17/10/2025 13:03:19
17/10/2025 13:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأميركيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصدر: السفينتان الحربيتان الأميركيتان جيسون دونهام وغريفلي حاليا قبالة سواحل فنزويلا
17/10/2025 13:03:19
17/10/2025 13:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من فنزويلا لمجلس الأمن تطالب باعتبار الضربات الأميركية غير قانونية
Lebanon 24
رسالة من فنزويلا لمجلس الأمن تطالب باعتبار الضربات الأميركية غير قانونية
17/10/2025 13:03:19
17/10/2025 13:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قصفنا سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: قصفنا سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا
17/10/2025 13:03:19
17/10/2025 13:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
القيادة العسكرية
القوات الجوية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
هيئة الأركان
الأمن القومي
نائب رئيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
Lebanon 24
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
05:45 | 2025-10-17
17/10/2025 05:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
05:14 | 2025-10-17
17/10/2025 05:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
05:12 | 2025-10-17
17/10/2025 05:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
Lebanon 24
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
04:58 | 2025-10-17
17/10/2025 04:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاكم العسكري لمدغشقر أدّى اليمين رئيسًا للبلاد.. والأمم المتحدة تدين
Lebanon 24
الحاكم العسكري لمدغشقر أدّى اليمين رئيسًا للبلاد.. والأمم المتحدة تدين
04:21 | 2025-10-17
17/10/2025 04:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:45 | 2025-10-17
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
05:14 | 2025-10-17
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
05:12 | 2025-10-17
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
04:58 | 2025-10-17
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
04:21 | 2025-10-17
الحاكم العسكري لمدغشقر أدّى اليمين رئيسًا للبلاد.. والأمم المتحدة تدين
04:07 | 2025-10-17
نحو 200 جندي أميركي وصلوا إلى إسرائيل.. آلية تنسيق وقف النار بغزة تبدأ اليوم عملها
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 13:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 13:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 13:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24