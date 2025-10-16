Advertisement

عربي-دولي

وسط التوتر مع كاراكس.. قائد الضربات الأميركية قبالة فنزويلا يعلن تقاعده

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:48
أعلن الأدميرال ألفين هولسي، قائد القيادة العسكرية الأميركية لمنطقتي أميركا الجنوبية والوسطى، أنه سيتقاعد في 12 ديسمبر، بعد عام واحد فقط من توليه مهمّة الإشراف على الضربات ضد قوارب تقول واشنطن إنها لمهرّبي مخدرات قبالة سواحل فنزويلا. وكتب هولسي على منصة “إكس” أنه سيغادر منصبه ويتقاعد من البحرية بعد أكثر من 37 عامًا من الخدمة، من دون توضيح أسباب القرار.
يأتي ذلك في سياق تغييرات واسعة طاولت قيادات عسكرية وأمنية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير. أُقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز “كيو سي” براون في فبراير من دون تفسير، وأُعفي قادة في البحرية وخفر السواحل ووكالة الأمن القومي ونائب رئيس أركان سلاح الجو، إضافة إلى أدميرال خدم في “الناتو”. وفي أغسطس أعلن رئيس أركان القوات الجوية تنحّيه قبل عامين من نهاية ولايته.
الرئيس دونالد ترامب

القيادة العسكرية

القوات الجوية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

هيئة الأركان

الأمن القومي

نائب رئيس

