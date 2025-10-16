وسط التوتر مع كاراكس.. قائد الضربات الأميركية قبالة فنزويلا يعلن تقاعده

Advertisement

أعلن الأدميرال ألفين هولسي، قائد الأميركية لمنطقتي أميركا الجنوبية والوسطى، أنه سيتقاعد في 12 ديسمبر، بعد عام واحد فقط من توليه مهمّة الإشراف على الضربات ضد قوارب تقول إنها لمهرّبي مخدرات قبالة سواحل فنزويلا. وكتب هولسي على منصة “إكس” أنه سيغادر منصبه ويتقاعد من البحرية بعد أكثر من 37 عامًا من الخدمة، من دون توضيح أسباب القرار.يأتي ذلك في سياق تغييرات واسعة طاولت قيادات عسكرية وأمنية منذ عودة إلى في يناير. أُقيل رئيس المشتركة الجنرال تشارلز “كيو سي” براون في فبراير من دون تفسير، وأُعفي قادة في البحرية وخفر السواحل ووكالة ونائب رئيس أركان سلاح الجو، إضافة إلى أدميرال خدم في “الناتو”. وفي أغسطس أعلن رئيس أركان تنحّيه قبل عامين من نهاية ولايته.