ترامب يُحذر حماس: واشنطن سترعى تدخلا ضد الحركة "إذا لزم الأمر"

قام الرئيس الأميركي بالتحذير من أن تحركا سيتم ضد حركة في برعاية أميركية إذا لزم الأمر.وقال أمس الخميس في تصريح للصحفيين: "إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، سيتدخل أحد ما ضدها برعاية أميركية".وأضاف الرئيس الأميركي: "على حماس أن تلتزم بتعهداتها بموجب اتفاق غزة".وأوضح ترامب أن "جثثا أخرى لرهائن كانت تحتجزهم حركة حماس أعيدت إلى ".وكان ترامب قد دعا، أمس الأربعاء، حركة حماس إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأميركي.وقال ترامب للصحفيين: "نريد من حركة حماس نزع سلاحها".وأضاف أن "نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأميركي".