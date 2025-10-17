Advertisement

عربي-دولي

ترامب يُحذر حماس: واشنطن سترعى تدخلا ضد الحركة "إذا لزم الأمر"

Lebanon 24
17-10-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1430465-638962820385034216.jpg
Doc-P-1430465-638962820385034216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحذير من أن تحركا سيتم ضد حركة حماس في قطاع غزة برعاية أميركية إذا لزم الأمر.
Advertisement

وقال ترامب أمس الخميس في تصريح للصحفيين: "إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، سيتدخل أحد ما ضدها برعاية أميركية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "على حماس أن تلتزم بتعهداتها بموجب اتفاق غزة".

وأوضح ترامب أن "جثثا أخرى لرهائن كانت تحتجزهم حركة حماس أعيدت إلى إسرائيل".
وكان ترامب قد دعا، أمس الأربعاء، حركة حماس إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأميركي.

وقال ترامب للصحفيين: "نريد من حركة حماس نزع سلاحها".

وأضاف أن "نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأميركي".
 
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: قطر أبلغت أميركا أنها قد تجد بعض الشركاء الآخرين لدعم أمنها إذا لزم الأمر
lebanon 24
17/10/2025 13:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئاً
lebanon 24
17/10/2025 13:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن سترعى حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي
lebanon 24
17/10/2025 13:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي "البنود" التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب؟
lebanon 24
17/10/2025 13:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2025-10-17
05:14 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:58 | 2025-10-17
04:21 | 2025-10-17
04:07 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24