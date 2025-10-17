زيلينسكي مستعد للقاء بوتين في أي مكان باستثناء هاتين الدولتين!

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي في أي مكان باستثناء وبيلاروسيا.وأبدى زيلينسكي أمس الخميس أمله في أن يفضي اجتماعه مع الرئيس الأميركي في اليوم الجمعة إلى قرارات واضحة من بشأن أنظمة الأسلحة التي تستعد لتقديمها.وقال أندريه يرماك، مدير الأوكراني، لوكالة أكسيوس: "أعتقد أننا بحاجة إلى قرارات تسهم في تغيير موقف الذي يرى أنه في موقف قوي. عليه أن يدرك أنه من المستحيل التلاعب بالرأي مع الرئيس ".وأضاف أن زيلينسكي أبلغ ترامب أنه لا يزال مستعدا للقاء بوتين بأي شكل وفي أي مكان في العالم، باستثناء روسيا أو بيلاروسيا.وتابع يرماك أن لا تزال تنتظر قرارا، وتعتقد أن "مثل هذا النوع من الأسلحة يمكن أن يحدث تغييرا جذريا".وأكد أن بحاجة إلى هذه الصواريخ لضرب مصانع الطائرات المسيّرة والصواريخ في عمق الأراضي الروسية.لكنه أضاف أن أوكرانيا تريد أيضا العديد من أنظمة الأسلحة الأخرى التي تتطلب موافقة الولايات المتحدة.وبيّن يرماك: "نحتاج إلى قرار سياسي أميركي يسمح لنا بشراء أي أسلحة نحتاجها دون أي قيود".وأقرّ بوجود تأخيرات في آلية شراء دول للأسلحة الأميركية لإرسالها إلى أوكرانيا، وخاصةً فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي.