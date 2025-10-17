Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي مستعد للقاء بوتين في أي مكان باستثناء هاتين الدولتين!

Lebanon 24
17-10-2025 | 00:14
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي مكان باستثناء روسيا وبيلاروسيا.
وأبدى زيلينسكي أمس الخميس أمله في أن يفضي اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة إلى قرارات واضحة من الولايات المتحدة بشأن أنظمة الأسلحة التي تستعد لتقديمها.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، لوكالة أكسيوس: "أعتقد أننا بحاجة إلى قرارات تسهم في تغيير موقف بوتين الذي يرى أنه في موقف قوي. عليه أن يدرك أنه من المستحيل التلاعب بالرأي مع الرئيس ترامب".

وأضاف أن زيلينسكي أبلغ ترامب أنه لا يزال مستعدا للقاء بوتين بأي شكل وفي أي مكان في العالم، باستثناء روسيا أو بيلاروسيا.

وتابع يرماك أن كييف لا تزال تنتظر قرارا، وتعتقد أن "مثل هذا النوع من الأسلحة يمكن أن يحدث تغييرا جذريا".

وأكد أن أوكرانيا بحاجة إلى هذه الصواريخ لضرب مصانع الطائرات المسيّرة والصواريخ في عمق الأراضي الروسية.

لكنه أضاف أن أوكرانيا تريد أيضا العديد من أنظمة الأسلحة الأخرى التي تتطلب موافقة الولايات المتحدة.

وبيّن يرماك: "نحتاج إلى قرار سياسي أميركي يسمح لنا بشراء أي أسلحة نحتاجها دون أي قيود".

وأقرّ بوجود تأخيرات في آلية شراء دول الناتو للأسلحة الأميركية لإرسالها إلى أوكرانيا، وخاصةً فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي.


