26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لقاء مرتقب قريبا بين ترامب وبوتين.. وزيلينسكي مُرتبك
Lebanon 24
17-10-2025
|
00:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مجلة "نيوزويك" إنّ اتصالًا هاتفيًا مطوّلًا بين الرئيسين
فلاديمير بوتين
ودونالد
ترامب
ألقى بظلاله على تحضيرات كييف لزيارة مرتقبة لفولوديمير زيلينسكي إلى
واشنطن
.
Advertisement
وبحسب المجلة، تراجع العمل على ترتيب مفاوضات بين زيلينسكي والرئيس الأميركي "إلى الظل" بعد تسريبات عن قمة جديدة بين ترامب وبوتين، ما أثار شكوكًا لدى دوائر أوكرانية وغربية بشأن الدور الذي سيُوكل ل كييف في أي تسوية للنزاع، وفتح تساؤلات حول إمكان تزويد
أوكرانيا
بصواريخ "توماهوك".
الاتصال بين بوتين وترامب، الثامن والأطول منذ بداية الولاية الثانية لترامب، دام قرابة ساعتين ونصف، وذكر مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أنّ الأزمة الأوكرانية كانت محور المحادثات، مع التوافق على عقد قمة لاحقة في بودابست.
في المقابل، كان ترامب قد أعلن عزمه لقاء زيلينسكي في
البيت الأبيض
خلال تشرين الاول، فيما قال الرئيس الأوكراني إنه سيجدد طلب أسلحة بعيدة المدى خلال لقائه المرتقب.
وكان قد أعلن الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، الخميس، أنه سيلتقي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست بهدف إنهاء حرب أوكرانيا، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد خلالها "إحراز تقدم كبير".
من جهته
، أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فورا للترتيب للقمة، مشيرا إلى أن الاتصال كان "صريحا جدا" وتم بمبادرة من
روسيا
.
وجرى الاتصال عشية اجتماع ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن، الخميس، بحسب ما أفاد الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس، آملا بأن تزود واشنطن بلاده بصواريخ "توماهوك" رغم احتجاج
موسكو
.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود
وزير الخارجية
الأميركي، ماركو روبيو، الاجتماعات الأولية من ناحية
الولايات المتحدة
، في مكان لم يحدد بعد".
وأضاف: "ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب غير المشرّفة بين روسيا وأوكرانيا".
وقال كبير مستشاري الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون عن البلدين فورا بترتيب القمة التي قد تُجرى، مثلا، في بودابست".
مواضيع ذات صلة
في نيويورك.. لقاء مرتقب بين ترامب والشرع
Lebanon 24
في نيويورك.. لقاء مرتقب بين ترامب والشرع
17/10/2025 13:03:46
17/10/2025 13:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأنتظر لأرى ما سيحدث خلال لقاء بوتين وزيلينسكي
Lebanon 24
ترامب: سأنتظر لأرى ما سيحدث خلال لقاء بوتين وزيلينسكي
17/10/2025 13:03:46
17/10/2025 13:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يحسم الجدل.. هل من لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي؟
Lebanon 24
الكرملين يحسم الجدل.. هل من لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي؟
17/10/2025 13:03:46
17/10/2025 13:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم.. لقاء بين ترامب وزيلينسكي
Lebanon 24
في هذا اليوم.. لقاء بين ترامب وزيلينسكي
17/10/2025 13:03:46
17/10/2025 13:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
وزير الخارجية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
أوكرانيا
من جهته
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
05:54 | 2025-10-17
17/10/2025 05:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
Lebanon 24
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
05:45 | 2025-10-17
17/10/2025 05:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
05:14 | 2025-10-17
17/10/2025 05:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
05:12 | 2025-10-17
17/10/2025 05:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
Lebanon 24
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
04:58 | 2025-10-17
17/10/2025 04:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:54 | 2025-10-17
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
05:45 | 2025-10-17
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
05:14 | 2025-10-17
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
05:12 | 2025-10-17
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
04:58 | 2025-10-17
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
04:21 | 2025-10-17
الحاكم العسكري لمدغشقر أدّى اليمين رئيسًا للبلاد.. والأمم المتحدة تدين
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 13:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 13:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 13:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24