لقاء مرتقب قريبا بين ترامب وبوتين.. وزيلينسكي مُرتبك

قالت مجلة "نيوزويك" إنّ اتصالًا هاتفيًا مطوّلًا بين الرئيسين ودونالد ألقى بظلاله على تحضيرات كييف لزيارة مرتقبة لفولوديمير زيلينسكي إلى .

وبحسب المجلة، تراجع العمل على ترتيب مفاوضات بين زيلينسكي والرئيس الأميركي "إلى الظل" بعد تسريبات عن قمة جديدة بين ترامب وبوتين، ما أثار شكوكًا لدى دوائر أوكرانية وغربية بشأن الدور الذي سيُوكل ل كييف في أي تسوية للنزاع، وفتح تساؤلات حول إمكان تزويد بصواريخ "توماهوك".



الاتصال بين بوتين وترامب، الثامن والأطول منذ بداية الولاية الثانية لترامب، دام قرابة ساعتين ونصف، وذكر مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أنّ الأزمة الأوكرانية كانت محور المحادثات، مع التوافق على عقد قمة لاحقة في بودابست.

في المقابل، كان ترامب قد أعلن عزمه لقاء زيلينسكي في خلال تشرين الاول، فيما قال الرئيس الأوكراني إنه سيجدد طلب أسلحة بعيدة المدى خلال لقائه المرتقب.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، ، الخميس، أنه سيلتقي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست بهدف إنهاء حرب أوكرانيا، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد خلالها "إحراز تقدم كبير".



، أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فورا للترتيب للقمة، مشيرا إلى أن الاتصال كان "صريحا جدا" وتم بمبادرة من .



وجرى الاتصال عشية اجتماع ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن، الخميس، بحسب ما أفاد الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس، آملا بأن تزود واشنطن بلاده بصواريخ "توماهوك" رغم احتجاج .



وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود الأميركي، ماركو روبيو، الاجتماعات الأولية من ناحية ، في مكان لم يحدد بعد".



وأضاف: "ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب غير المشرّفة بين روسيا وأوكرانيا".



وقال كبير مستشاري الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون عن البلدين فورا بترتيب القمة التي قد تُجرى، مثلا، في بودابست".





