Advertisement

عربي-دولي

لقاء مرتقب قريبا بين ترامب وبوتين.. وزيلينسكي مُرتبك

Lebanon 24
17-10-2025 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1430472-638962835000521174.png
Doc-P-1430472-638962835000521174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مجلة "نيوزويك" إنّ اتصالًا هاتفيًا مطوّلًا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ألقى بظلاله على تحضيرات كييف لزيارة مرتقبة لفولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.
Advertisement
 
وبحسب المجلة، تراجع العمل على ترتيب مفاوضات بين زيلينسكي والرئيس الأميركي "إلى الظل" بعد تسريبات عن قمة جديدة بين ترامب وبوتين، ما أثار شكوكًا لدى دوائر أوكرانية وغربية بشأن الدور الذي سيُوكل ل كييف في أي تسوية للنزاع، وفتح تساؤلات حول إمكان تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".

الاتصال بين بوتين وترامب، الثامن والأطول منذ بداية الولاية الثانية لترامب، دام قرابة ساعتين ونصف، وذكر مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أنّ الأزمة الأوكرانية كانت محور المحادثات، مع التوافق على عقد قمة لاحقة في بودابست.
 
في المقابل، كان ترامب قد أعلن عزمه لقاء زيلينسكي في البيت الأبيض خلال تشرين الاول، فيما قال الرئيس الأوكراني إنه سيجدد طلب أسلحة بعيدة المدى خلال لقائه المرتقب.
 
وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أنه سيلتقي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست بهدف إنهاء حرب أوكرانيا، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي أكد خلالها "إحراز تقدم كبير".

من جهته، أعلن الكرملين أن العمل سيبدأ فورا للترتيب للقمة، مشيرا إلى أن الاتصال كان "صريحا جدا" وتم بمبادرة من روسيا.

وجرى الاتصال عشية اجتماع ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن، الخميس، بحسب ما أفاد الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس، آملا بأن تزود واشنطن بلاده بصواريخ "توماهوك" رغم احتجاج موسكو.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الاجتماعات الأولية من ناحية الولايات المتحدة، في مكان لم يحدد بعد".

وأضاف: "ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب غير المشرّفة بين روسيا وأوكرانيا".

وقال كبير مستشاري الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "تم الاتفاق على أن يبدأ ممثلون عن البلدين فورا بترتيب القمة التي قد تُجرى، مثلا، في بودابست".


مواضيع ذات صلة
في نيويورك.. لقاء مرتقب بين ترامب والشرع
lebanon 24
17/10/2025 13:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأنتظر لأرى ما سيحدث خلال لقاء بوتين وزيلينسكي
lebanon 24
17/10/2025 13:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يحسم الجدل.. هل من لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي؟
lebanon 24
17/10/2025 13:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا اليوم.. لقاء بين ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
17/10/2025 13:03:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

أوكرانيا

من جهته

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2025-10-17
05:45 | 2025-10-17
05:14 | 2025-10-17
05:12 | 2025-10-17
04:58 | 2025-10-17
04:21 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24