عربي-دولي
الصحة العالمية: الوضع في غزة خرج عن السيطرة
Lebanon 24
17-10-2025
|
00:45
قالت
منظمة الصحة العالمية
أن انتشار الأوبئة في غزة أصبح "خارجا عن السيطرة"، بينما لم يعد يعمل في القطاع بأكمله سوى 13 مستشفى من أصل 36، وبشكل جزئي.
وفي مقابلة مع "فرانس برس"، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة
حنان بلخي
، أن "انتشار
الأمراض المعدية
أصبح خارجا عن السيطرة، سواء التهاب السحايا أو متلازمة غيلان باريه (اضطراب مناعي يصيب الأعصاب) والإسهال والأمراض التنفسية"، مشيرة إلى أن "حجم العمل الذي تحتاجه غزة لا يمكن تخيله، وسنضطر للتعامل معه خطوة بخطوة".
مضيفة إن القطاع الصحي في غزة "تم تفكيكه. لم يتبق سوى القليل جدا من نظام الرعاية الصحية".
وبينما تفيد بيانات
منظمة الصحة
العالمية أن مدينة غزة أصبحت تعتمد على 8 مراكز صحية فقط، تعمل جميعها بشكل جزئي، لا يوجد في شمال غزة سوى
مركز صحي
واحد.
وتؤكد المنظمة أنه "لا يوجد بالمراكز الصحية ما يكفي من الطواقم الطبية لاستئناف جميع الخدمات الحيوية".
وبحسب بلخي، سيتطلب إعادة بناء القطاع الصحي في غزة "مليارات الدولارات وعقودا من العمل"، بالنظر إلى عدد المستشفيات الصالحة لإعادة التأهيل مقابل تلك التي تم تدميرها بالكامل.
وأشارت إلى صعوبة تقدير حجم الخسائر داخل غزة بشكل دقيق، بسبب صعوبة الحركة في القطاع وبسبب التغيرات الأمنية المتسارعة.
