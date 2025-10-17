26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مادورو يتوعد بالتصدي.. فنزويلا تستعرض قوتها رغم محدودية جيشها
Lebanon 24
17-10-2025
|
01:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو
استعداد بلاده الكامل لمواجهة أي تهديد، مؤكدًا أن الشعب الفنزويلي "جاهز للقتال ومستعد للمعركة"، رغم ما يشهده الجيش الوطني من نقص في التمويل وضعف في التدريب مقارنة بالقوة العسكرية الأميركية.
Advertisement
وفي خطاب حماسي أمام أنصاره، شدّد مادورو على أن
فنزويلا
لن تُهان ولن ترضخ لأي ضغوط، مؤكّدًا استمرار البلاد في مسيرتها نحو السلام والاستقرار. يأتي ذلك بالتزامن مع تحريك القوات إلى مواقعها على ساحل البحر الكاريبي، وحشد ميليشيات تقدر بالملايين، في أكبر عرض عسكري منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وعلى الصعيد الدولي، رصدت
الولايات المتحدة
تعزيزًا لقواتها البحرية في المنطقة، بما في ذلك سبع سفن حربية في البحر الكاريبي وسفينة في خليج
المكسيك
، في إطار عمليات مكافحة تهريب المخدرات. من جهتها، استخدمت
وسائل الإعلام
الفنزويلية منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض أي تدخل أميركي، ووصفت الولايات المتحدة بأنها تسعى للاستيلاء على ثروات البلاد النفطية، في حين استمر الجيش الوطني في التمركز لصد أي غزو محتمل.
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
Lebanon 24
فنزويلا.. رودريغيز تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
17/10/2025 13:03:59
17/10/2025 13:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
Lebanon 24
في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد
17/10/2025 13:03:59
17/10/2025 13:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب فنزويلا.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب فنزويلا.. كم بلغت قوته؟
17/10/2025 13:03:59
17/10/2025 13:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: القوات الأميركية نفذت هذا الصباح ضربة ثانية على فنزويلا بناء على أوامر مني
Lebanon 24
ترامب: القوات الأميركية نفذت هذا الصباح ضربة ثانية على فنزويلا بناء على أوامر مني
17/10/2025 13:03:59
17/10/2025 13:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
وسائل الإعلام
سكاي نيوز
من جهته
المكسيك
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
05:54 | 2025-10-17
17/10/2025 05:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
Lebanon 24
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
05:45 | 2025-10-17
17/10/2025 05:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
Lebanon 24
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
05:14 | 2025-10-17
17/10/2025 05:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
Lebanon 24
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
05:12 | 2025-10-17
17/10/2025 05:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
Lebanon 24
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
04:58 | 2025-10-17
17/10/2025 04:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:54 | 2025-10-17
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
05:45 | 2025-10-17
آخر خبر من سوريا.. متى ستصدر "الليرة الجديدة"؟
05:14 | 2025-10-17
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
05:12 | 2025-10-17
بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا
04:58 | 2025-10-17
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
04:21 | 2025-10-17
الحاكم العسكري لمدغشقر أدّى اليمين رئيسًا للبلاد.. والأمم المتحدة تدين
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 13:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 13:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 13:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24