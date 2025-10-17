مادورو يتوعد بالتصدي.. فنزويلا تستعرض قوتها رغم محدودية جيشها

Advertisement

أعلن الرئيس الفنزويلي استعداد بلاده الكامل لمواجهة أي تهديد، مؤكدًا أن الشعب الفنزويلي "جاهز للقتال ومستعد للمعركة"، رغم ما يشهده الجيش الوطني من نقص في التمويل وضعف في التدريب مقارنة بالقوة العسكرية الأميركية.وفي خطاب حماسي أمام أنصاره، شدّد مادورو على أن لن تُهان ولن ترضخ لأي ضغوط، مؤكّدًا استمرار البلاد في مسيرتها نحو السلام والاستقرار. يأتي ذلك بالتزامن مع تحريك القوات إلى مواقعها على ساحل البحر الكاريبي، وحشد ميليشيات تقدر بالملايين، في أكبر عرض عسكري منذ ثمانينيات القرن الماضي.وعلى الصعيد الدولي، رصدت تعزيزًا لقواتها البحرية في المنطقة، بما في ذلك سبع سفن حربية في البحر الكاريبي وسفينة في خليج ، في إطار عمليات مكافحة تهريب المخدرات. من جهتها، استخدمت الفنزويلية منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض أي تدخل أميركي، ووصفت الولايات المتحدة بأنها تسعى للاستيلاء على ثروات البلاد النفطية، في حين استمر الجيش الوطني في التمركز لصد أي غزو محتمل.