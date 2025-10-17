Advertisement

روسيا وحربها الهجينة: أوروبا تستعد لمواجهة تهديد غير تقليدي

17-10-2025 | 01:11
حذّرت الاستخبارات الأوروبية والألمانية من تصاعد الحرب الهجينة الروسية، التي تتجاوز الصراع العسكري التقليدي لتشمل هجمات إلكترونية، حملات تضليل إعلامي، وإجراءات تخريبية تستهدف قلب القارة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أمام البرلمان الأوروبي، أن القارة تواجه تحديًا متعدد الأبعاد يتطلب استعدادًا شاملاً. وأوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا وضعت خططًا للتصدي لهذه الحرب من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، بما يشمل نقل مجلس الأمن القومي إلى مقر المستشارية لتسريع اتخاذ القرارات الطارئة.
وأشار الخبير في الأمن الدولي مصطفى العمار إلى أن روسيا تحاول تفكيك الداخل الأوروبي عبر زرع الانقسامات الداخلية وزيادة المخاوف بين المواطنين، إلا أن أوروبا تستثمر في الوقت نفسه في بنية تحتية رقمية متقدمة وتعزز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، بما في ذلك إرسال مقاتلات ألمانية لدعم الدفاعات في بولندا والدنمارك، لتعكس وحدة القارة واستعدادها لأي تهديد مستقبلي.

وأضاف العمار أن الحرب المقبلة لن تكون مجرد مواجهة تقليدية بالصواريخ والدبابات، بل ستكون حرب علوم وتقنيات، معتمدًا على الذكاء الاصطناعي والابتكار الصناعي لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.
 
(سكاي نيوز عربية)
