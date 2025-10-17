روسيا وحربها الهجينة: أوروبا تستعد لمواجهة تهديد غير تقليدي

Advertisement

حذّرت الاستخبارات الأوروبية والألمانية من تصاعد الحرب الهجينة الروسية، التي تتجاوز الصراع العسكري التقليدي لتشمل هجمات إلكترونية، حملات تضليل إعلامي، وإجراءات تخريبية تستهدف قلب القارة.وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أمام ، أن القارة تواجه تحديًا متعدد الأبعاد يتطلب استعدادًا شاملاً. وأوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن وضعت خططًا للتصدي لهذه الحرب من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية، بما يشمل نقل إلى مقر المستشارية لتسريع اتخاذ القرارات الطارئة.وأشار الخبير في الأمن الدولي مصطفى العمار إلى أن تحاول تفكيك الداخل الأوروبي عبر زرع الانقسامات الداخلية وزيادة المخاوف بين المواطنين، إلا أن تستثمر في الوقت نفسه في بنية تحتية رقمية متقدمة وتعزز التعاون العسكري بين ، بما في ذلك إرسال مقاتلات ألمانية لدعم الدفاعات في بولندا والدنمارك، لتعكس وحدة القارة واستعدادها لأي تهديد مستقبلي.وأضاف العمار أن الحرب المقبلة لن تكون مجرد مواجهة تقليدية بالصواريخ والدبابات، بل ستكون حرب علوم وتقنيات، معتمدًا على والابتكار الصناعي لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.