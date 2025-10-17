في البيرو.. الحكومة الجديدة تعتزم إعلان حالة الطوارئ

قررت الحكومة البيروفية الجديدة أمس، إعلان حال الطوارئ في ليما، بعد سقوط قتيل وعشرات الجرحى في العاصمة في اشتباكات تخلّلت تظاهرات احتجاجية.

وبحسب "وكالة فرانس بريس" الاحتجاجات كانت بسبب تزايد معدلات جرائم القتل والابتزاز المنسوبة لعصابات الجريمة المنظمة.وقال رئيس الحكومة الانتقالية ألفاريز للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء :"سنعلن قرار إعلان حال الطوارئ، أقلّه في ليما الكبرى".يذكر أن البيرو تشهد منذ شهر تقريبا احتجاجات متزايدة يوما بعد يوم، حيث يتظاهرآلاف الأشخاص، وآخر تلك التحركات كان أول من أمس يوم الأربعاء فتجددت الاحتجاجات في العاصمة ليما وفي أريكوبيا (جنوب) وكوسكو (جنوب شرق) وبونو (جنوب شرق) اعتراضًا على التزايد غير المسبوق في جرائم القتل والابتزاز المنسوبة إلى عصابات الجريمة المنظمة، ما أسفر عن قتيل وعشرات الجرحى.وكانت حصيلة هذه الجرائم: التدهور الأمني الذي يطال خصوصا قطاع النقل في بلد قُتل فيه ما لا يقلّ عن 47 سائق حافلة منذ كانون الثاني، فضلا عن قطاعات أخرى، إلى عزل الرئيسة الأسبوع الماضي.ويشغل خيري منصب الرئيس الموقت للبلاد التي تعاني عدم استقرار حكوميا، حتى 2026.