عربي-دولي

"الخط الأصفر" سيحدد ميدانيًا.. ويمنع الاقتراب تحت تهديد النار

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:55
أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أنه سيتم تحديد المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر" ميدانيا وفقا لتوجيهات وزير الحرب كاتس. والمنطقة الممتدة على طزل شمال قطاع غزة، ستحدد بخط متصل وواضح وفق ما أعلن.
ويهدف الإجراء الجديد إلى ترسيم الحدود على طول الخط الذي لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة فيه منذ وقف إطلاق النار، لمنع عناصر حركة "حماس" والمدنيين الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة، مع التشديد على أن "أي محاولة لتجاوز هذا الخط ستقابل بإطلاق نار مباشر".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "عدة طلقات تحذيرية خلال ليل الخميس وصباح الجمعة باتجاه عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات الإسرائيلية قرب الخط الأصفر داخل قطاع غزة".
