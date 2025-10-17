"الخط الأصفر" سيحدد ميدانيًا.. ويمنع الاقتراب تحت تهديد النار

أعلنت أنه سيتم تحديد المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر" ميدانيا وفقا لتوجيهات وزير الحرب . والمنطقة الممتدة على طزل شمال ، ستحدد بخط متصل وواضح وفق ما أعلن.

ويهدف الإجراء الجديد إلى ترسيم الحدود على طول الخط الذي لا تزال قوات الجيش منتشرة فيه منذ وقف إطلاق النار، لمنع عناصر حركة " " والمدنيين من الاقتراب من المنطقة، مع التشديد على أن "أي محاولة لتجاوز هذا الخط ستقابل بإطلاق نار مباشر".



وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "عدة طلقات تحذيرية خلال ليل الخميس وصباح الجمعة باتجاه عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات الإسرائيلية قرب الخط الأصفر داخل قطاع غزة".