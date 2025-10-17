أحزاب اليابان تتفق على تصويت لاختيار رئيس وزراء

Advertisement

جاء الاتفاق بعد أن أخفق ، الأربعاء، في تحديد موعد للتصويت إثر يوم كامل من مباحثات ائتلافية غير حاسمة بين .اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحاكم، تاريخ 21 تشرين الاول للتصويت، فيما تمسّكت سابقًا برفض الموعد بحجة استمرار النقاشات حول تشكيل ائتلاف مشترك قبل الحسم.ظلّ الحزب الليبرالي الديمقراطي الأكبر عدديًا داخل البرلمان رغم خسارته الأغلبية في انتخابات العام الماضي، ما دفع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى إعلان استقالته مع بقاء الحزب صاحب الكتلة الأكبر من حيث المقاعد. (ارم)