عربي-دولي

أحزاب اليابان تتفق على تصويت لاختيار رئيس وزراء

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:00
اتّفقت أكبر حزبين في اليابان، الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الدستوري الديمقراطي، على إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء المقبل في 21  تشرين الأول، بحسب وكالة كيودو ونقلاً عن رويترز.
جاء الاتفاق بعد أن أخفق البرلمان، الأربعاء، في تحديد موعد للتصويت إثر يوم كامل من مباحثات ائتلافية غير حاسمة بين القوى السياسية.

اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحاكم، تاريخ 21 تشرين الاول للتصويت، فيما تمسّكت المعارضة سابقًا برفض الموعد بحجة استمرار النقاشات حول تشكيل ائتلاف مشترك قبل الحسم.

ظلّ الحزب الليبرالي الديمقراطي الأكبر عدديًا داخل البرلمان رغم خسارته الأغلبية في انتخابات العام الماضي، ما دفع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى إعلان استقالته مع بقاء الحزب صاحب الكتلة الأكبر من حيث المقاعد. (ارم)
