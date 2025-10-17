26
عربي-دولي
بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.. وكالة الأونروا: الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي ظهر
Lebanon 24
17-10-2025
|
04:58
photos
أعلنت
وكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
"الأونروا" في منشور على منصة ان الناس في
قطاع غزة
لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق.
وأوضحت الأونروا أن كيلوغرام الطماطم (البندورة) الذي كان يكلف، علي سبيل المثال، 60 سنتا أصبح الآن يكلف 15 دولارا، هذا "إن وُجد أصلاً".
وأضافت الوكالة الأممية أن جميع الأراضي الزراعية في غزة "تقريبا" إما مدمرة أو غير متاحة.
وأشارت الأونروا إلى أن العائلات التي كانت تعيش من أراضيها، قبل الحرب على غزة، باتت بلا مصدر دخل الآن.
وقالت في منشورها إن "الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الطعام الذي بدأ يظهر في الأسواق". مشيرة إلى أنه "حتى تتم إعادة بناء القطاع الزراعي في غزة يجب أن يكون هناك تدفق غير محدود للمساعدات".
وعقب
المفوض العام
للأونروا
فيليب لازاريني
على المنشور أعلاه، وقال على منصة "إكس" إنه "يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية".
