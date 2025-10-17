"الذهب" من ضمنها.. إليكم أفضل 13 وسيلة للاستثمار بعيداً عن الأسهم

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحدَّث فيه عن 13 طريقة استثمار بعيداً عن الأسهم، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في والعملات المشفرة.

ما هي طرق الإستثمار البعيدة عن الأسهم؟



1 - الصناديق العقارية (REITs)



تتيح الصناديق العقارية الاستثمار في العقارات التجارية والسكنية والفنادق والمستودعات دون الحاجة لشراء الممتلكات مباشرة.

وتوزع REITs العوائد الإيجارية على المستثمرين، ما يمنح فرصة للاستفادة من السوق العقارية حتى من دون رأس مال ضخم أو خبرة كبيرة في إدارة العقارات.





2 - الإقراض الشخصي بين الأفراد (Peer-to-Peer Lending)



من خلال منصات مثل Prosper وLending Club، يمكن للمستثمرين تقديم قروض صغيرة للأفراد مقابل فائدة.

والاستثمار موزّع على عدة قروض يقلل المخاطر، فخسارة أحد المقترضين لن تؤثر بشكل كبير إذا كانت لديك محفظة متنوعة.





3 - سندات الادخار الحكومية



سندات الادخار تصدرها الحكومة وتدفع فائدة ثابتة أو مرتبطة بالتضخم (مثل Series EE و Series I)، والاستثمار فيها منخفض المخاطر لأنه مضمون من قبل الحكومة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستثمرين الباحثين عن استقرار العوائد.





4 - الذهب



يمكن الاستثمار في الذهب عبر السبائك، العملات، شركات التعدين، العقود المستقبلية أو صناديق استثمارية.

كذلك، فإن الذهب يُستخدم تحوطاً ضد التضخم، لكن يجب التعامل بحذر مع الشركات التي تقدم تخزين الذهب، والتأكد من مصداقيتها قبل الشراء.





5 - شهادات الإيداع (CDs)



شهادات الإيداع تقدم فائدة ثابتة لفترة محددة، وهي محمية من قبل FDIC. وعلى الرغم من أن العوائد عادة أقل من سوق الأسهم، إلا أنها تضمن المحافظة على رأس المال مع عائد مضمون.





وعندما تصدر الشركات سندات للحصول على تمويل، يحصل المستثمرون على عوائد ثابتة قبل استحقاق السند. العائد يعتمد على المخاطر، لكن المستثمر لا يملك حصة في الشركة، ما يجعل العوائد أكثر استقراراً مقارنة بالأسهم.





7 - العقود الآجلة للسلع (Commodities Futures)



يمكن شراء وبيع العقود المستقبلية للسلع مثل القمح والنحاس.

مع هذا، فإن الأسعار تتقلب حسب والطلب، ما يتيح فرص ربح كبيرة، لكنها سوق معقدة وعالية المخاطر، ويُنصح بالخبرة قبل الدخول فيه.





8 - العقارات المؤجرة لقضاء العطلات

شراء منزل عطلات يمكن تأجيره عندما لا تستخدمه، ما يوفّر دخلاً إضافياً ويتيح الاستمتاع بالممتلكات. لكن هذه الاستثمارات أقل سيولة، وقد تحتاج للانتظار قبل بيعها إذا احتجت للأموال بسرعة.





9 - العملات الرقمية (Cryptocurrencies)



العملات الرقمية مثل البيتكوين تقدم فرصة عالية المخاطر والربح، لكنها متقلبة للغاية. وفعلياً، فإنَّ هذا النوع من الاستثمار يناسب فقط المستثمرين القادرين على تقبل المخاطر الكبيرة وفهم التكنولوجيا الرقمية.



10 - السندات البلدية (Municipal Bonds)



تصدرها الحكومات المحلية لتمويل مشاريع عامة، والعوائد غالباً أقل من سندات الشركات، لكنها معفاة من الضرائب الفيدرالية، وأحياناً من الضرائب المحلية، ما يجعل العائد بعد الضريبة منافساً جداً.





11 - صناديق الأسهم الخاصة (Private Equity Funds)



تجمع هذه الصناديق أموال المستثمرين للاستثمار في شركات خاصة، وتوفر عوائد مرتفعة محتملة لكنها مصحوبة برسوم إدارة عالية وتقيد السيولة عدة سنوات. غالباً تكون متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين.





12 - رأس المال المخاطر (Venture Capital)



تستثمر في الشركات الناشئة لدعم نموها، مماثلة للأسهم الخاصة لكنها تركز على المراحل المبكرة. مع هذا، فإنّ الاستثمار عالي المخاطر، ومعظم الفرص متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين، مع وجود خيارات محدودة عبر تمويل جماعي.





13 - المعاشات (Annuities)



تعد المعاشات عقوداً تدفع فيها مبلغاً مالياً مقدماً مقابل سلسلة دفعات مستقبلية من شركات التأمين.