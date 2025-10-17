بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا

وقع انفجار قوي في مبنى سكني مكوّن من ثمانية طوابق في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأدى الإنفجار إلى انهيار عدة طوابق وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

وتسبب الإنفجار في تحطيم نوافذ مجاورة. (روسيا اليوم)