بالصور... قتلى وجرحى في انفجار هزّ مبنى في رومانيا

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:12
وقع انفجار قوي في مبنى سكني مكوّن من ثمانية طوابق في العاصمة الرومانية بوخارست.
 
 
وأدى الإنفجار إلى انهيار عدة طوابق وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.
 
وتسبب الإنفجار في تحطيم نوافذ مدرسة ثانوية مجاورة. (روسيا اليوم)
