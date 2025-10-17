Advertisement

عربي-دولي

جدل في إدارة ترامب بسبب غزة.. معلومات تكشف القصة

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:27
Doc-P-1430629-638963046704536285.jpg
Doc-P-1430629-638963046704536285.jpg photos 0
تحدثت مصادر أميركية عن وجود خلافات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أزمة تسليم حركة "حماس"، جثث رهائن إسرائيليين، ضمن الرفات المتفق إعادتها إلى تل أبيب، بحسب ما جاء في اتفاق وقف الحرب.
ونقل موقع "إرم نيوز" عن المصادر الأميركية قولها إنّ هناك فريقاً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرى أن حركة حماس تحتاج بعض الوقت لإنهاء تسليم كافة الجثامين خاصة أن هناك رفات كانت متواجدة داخل أنفاق دمرت جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، وهو ما يذهب إليه ترامب، بأن هناك إمكانية لأخذ بعض الوقت لتسليم الرفات المتبقية.

ويعتقد بعض المسؤولين في إدارة ترامب، أن أزمة الجثامين وإبقاء عدد من الجثث مع حركة حماس، تتخذها الأخيرة كضمانة على طريقتها لحين تنفيذ ما تريده من اتمام الاتفاق، وأن تكون الجثامين ورقة في أيديها يتم إشهارها أمام إسرائيل في المستقبل القريب مع أي مستجدات.

وبحسب المصادر، فإن الأزمة تكمن في أنه تم تبادل معلومات وتفاصيل حول الجثامين تتعلق بأسماء وأوصاف لاسيما خلال المفاوضات، وتم التأكيد من جانب حركة حماس أن هذه الرفات متوافرة، لذلك هناك قناعة من مسؤولين بالإدارة الأميركية تفيد بأن هناك تلاعباً من الحركة في ذلك.

وأكدت المصادر أن ترامب يرى أن تنظيم عودة كافة الجثث الإسرائيلية يحتاج إلى بعض الوقت لحركة حماس، ولكنه يريد حسم هذا الملف في أسرع وقت حتى لا يذهب اتفاقه إلى أزمة وتعثر.
