جدل في إدارة ترامب بسبب غزة.. معلومات تكشف القصة

تحدثت مصادر أميركية عن وجود خلافات داخل الأميركي بشأن أزمة تسليم حركة " "، جثث رهائن إسرائيليين، ضمن الرفات المتفق إعادتها إلى ، بحسب ما جاء في اتفاق وقف الحرب.ونقل موقع "إرم نيوز" عن المصادر الأميركية قولها إنّ هناك فريقاً في إدارة الرئيس الأميركي ، يرى أن حركة حماس تحتاج بعض الوقت لإنهاء تسليم كافة الجثامين خاصة أن هناك رفات كانت متواجدة داخل أنفاق دمرت جراء القصف خلال الحرب على غزة، وهو ما يذهب إليه ترامب، بأن هناك إمكانية لأخذ بعض الوقت لتسليم الرفات المتبقية.ويعتقد بعض المسؤولين في ، أن أزمة الجثامين وإبقاء عدد من الجثث مع حركة حماس، تتخذها الأخيرة كضمانة على طريقتها لحين تنفيذ ما تريده من اتمام الاتفاق، وأن تكون الجثامين ورقة في أيديها يتم إشهارها أمام في القريب مع أي مستجدات.وبحسب المصادر، فإن الأزمة تكمن في أنه تم تبادل معلومات وتفاصيل حول الجثامين تتعلق بأسماء وأوصاف لاسيما خلال المفاوضات، وتم التأكيد من جانب حركة حماس أن هذه الرفات متوافرة، لذلك هناك قناعة من مسؤولين بالإدارة الأميركية تفيد بأن هناك تلاعباً من الحركة في ذلك.وأكدت المصادر أن ترامب يرى أن تنظيم عودة كافة الجثث يحتاج إلى بعض الوقت لحركة حماس، ولكنه يريد حسم هذا الملف في أسرع وقت حتى لا يذهب اتفاقه إلى أزمة وتعثر.