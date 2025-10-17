25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قاتل إلى جانب "حماس" وأوقِفَ في أميركا... من هو محمود المهتدي؟
Lebanon 24
17-10-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أن محكمة أميركية وجهت اتهامات لرجل من لويزيانا بالمشاركة في هجوم حركة
حماس
على
إسرائيل
في 7 تشرين الأول 2023، وفقا لشكوى جنائية كشف عنها يوم الجمعة.
Advertisement
وحددت الشكوى، التي سلطت عليها الضوء صحيفة "
نيويورك
تايمز"، هوية المشتبه به بأنه محمود أمين يعقوب المهتدي، الذي قال الادعاء إنه "عضو في جماعة إرهابية مقرها غزة قاتلت إلى جانب حماس".
واتهمته المحكمة بـ"تنظيم مقاتلين مسلحين والعبور إلى إسرائيل بعد علمه بالهجوم، استجابة لدعوة للمشاركة" في هجوم حماس.
كما اتهم المهتدي بـ"تقديم أو محاولة تقديم أو التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية"، بالإضافة إلى "تزوير تأشيرات وإساءة استخدام تصاريح ووثائق أخرى"، وفقا للصحيفة.
وأظهرت سجلات السجناء أن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما يحمل الاسم نفسه احتجز في مركز إصلاحي بولاية لويزيانا، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الجمعة لأول مرة أمام القاضي.
ووفقا للشكوى، فقد أظهرت نصوص مكالمات المهتدي الهاتفية صباح 7 تشرين الأول حثه الآخرين على الاستعداد للهجوم.
في إحدى المكالمات، طلب من رجل الاستعداد، وقال له إن "الحدود مفتوحة"، وفي مكالمة أخرى، أمر شخصا بـ"إحضار البنادق".
كما أشارت الشكوى إلى أدلة على أن هاتف المهتدي، المسجل باسم شركة هواتف محمولة في غزة، اتصل في وقت لاحق من ذلك الصباح ببرج اتصالات إسرائيلي، مما يشير إلى أنه عبر الحدود إلى إسرائيل.
وقال المدعون إن المهتدي كان عضوا في فصيل يعرف باسم "
كتائب
المقاومة
الوطنية"، الجناح العسكري للجبهة
الديمقراطية
لتحرير
فلسطين
، التي شاركت في هجوم 7 تشرين الأول ، واستشهدت بمعلومات استخباراتية إسرائيلية وصور من منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقا للشكوى، دخل المهتدي
الولايات المتحدة
بتأشيرة هجرة في أيلول 2024، بعد أن وقع على طلب تأشيرة أميركية في حزيران من العام ذاته، مدرجا غزة مكانا لميلاده والقاهرة محلا لإقامته.
ولم يشر إلى أي تاريخ للخدمة شبه العسكرية أو الخبرة في الأسلحة النارية، وقال إنه يخطط للعيش في تولسا بولاية أوكلاهوما، للعمل في إصلاح السيارات أو المطاعم.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مقرب من حماس : إلى جانب خليل الحية أصيب اثنان على الأقل من كبار الشخصيات لكن لم يُقتل أي من أعضاء القيادة في هجوم
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مقرب من حماس : إلى جانب خليل الحية أصيب اثنان على الأقل من كبار الشخصيات لكن لم يُقتل أي من أعضاء القيادة في هجوم
17/10/2025 19:18:06
17/10/2025 19:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد سرية النخبة بحماس "محمد أبو شمالة"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد سرية النخبة بحماس "محمد أبو شمالة"
17/10/2025 19:18:06
17/10/2025 19:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": موقف حماس من خطة ترامب يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
Lebanon 24
"حزب الله": موقف حماس من خطة ترامب يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
17/10/2025 19:18:06
17/10/2025 19:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو موقف "حماس" من خطّة ترامب بشان غزة؟
Lebanon 24
ما هو موقف "حماس" من خطّة ترامب بشان غزة؟
17/10/2025 19:18:06
17/10/2025 19:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الديمقراطية
الديمقراطي
سكاي نيوز
المقاومة
ديمقراطي
القاهرة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش السوداني يتصدى لهجوم واسع على الفاشر من محورين
Lebanon 24
الجيش السوداني يتصدى لهجوم واسع على الفاشر من محورين
11:43 | 2025-10-17
17/10/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب" من ضمنها.. إليكم أفضل 13 وسيلة للاستثمار بعيداً عن الأسهم
Lebanon 24
"الذهب" من ضمنها.. إليكم أفضل 13 وسيلة للاستثمار بعيداً عن الأسهم
11:00 | 2025-10-17
17/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو هزّ بلداً عربيّاً... اعتدوا على شاب وحاولوا إغتصابه!
Lebanon 24
فيديو هزّ بلداً عربيّاً... اعتدوا على شاب وحاولوا إغتصابه!
10:37 | 2025-10-17
17/10/2025 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن مشكلة كبيرة تواجه اتفاق السلام في غزة.. إليكم ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن مشكلة كبيرة تواجه اتفاق السلام في غزة.. إليكم ما كشفه
10:30 | 2025-10-17
17/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توافق تركي-ألماني حول السلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
توافق تركي-ألماني حول السلام في الشرق الأوسط
10:27 | 2025-10-17
17/10/2025 10:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
14:56 | 2025-10-16
16/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:43 | 2025-10-17
الجيش السوداني يتصدى لهجوم واسع على الفاشر من محورين
11:00 | 2025-10-17
"الذهب" من ضمنها.. إليكم أفضل 13 وسيلة للاستثمار بعيداً عن الأسهم
10:37 | 2025-10-17
فيديو هزّ بلداً عربيّاً... اعتدوا على شاب وحاولوا إغتصابه!
10:30 | 2025-10-17
تقرير أميركي يتحدث عن مشكلة كبيرة تواجه اتفاق السلام في غزة.. إليكم ما كشفه
10:27 | 2025-10-17
توافق تركي-ألماني حول السلام في الشرق الأوسط
10:01 | 2025-10-17
روسيا تؤكد حماية الاسد... وتعزز التعاون الاقتصادي مع الحكومة السورية الجديدة
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 19:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 19:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 19:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24