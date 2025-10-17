Advertisement

عربي-دولي

قاتل إلى جانب "حماس" وأوقِفَ في أميركا... من هو محمود المهتدي؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 08:00
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن محكمة أميركية وجهت اتهامات لرجل من لويزيانا بالمشاركة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، وفقا لشكوى جنائية كشف عنها يوم الجمعة.
وحددت الشكوى، التي سلطت عليها الضوء صحيفة "نيويورك تايمز"، هوية المشتبه به بأنه محمود أمين يعقوب المهتدي، الذي قال الادعاء إنه "عضو في جماعة إرهابية مقرها غزة قاتلت إلى جانب حماس".

واتهمته المحكمة بـ"تنظيم مقاتلين مسلحين والعبور إلى إسرائيل بعد علمه بالهجوم، استجابة لدعوة للمشاركة" في هجوم حماس.

كما اتهم المهتدي بـ"تقديم أو محاولة تقديم أو التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية"، بالإضافة إلى "تزوير تأشيرات وإساءة استخدام تصاريح ووثائق أخرى"، وفقا للصحيفة.

وأظهرت سجلات السجناء أن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما يحمل الاسم نفسه احتجز في مركز إصلاحي بولاية لويزيانا، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الجمعة لأول مرة أمام القاضي.

ووفقا للشكوى، فقد أظهرت نصوص مكالمات المهتدي الهاتفية صباح 7 تشرين الأول حثه الآخرين على الاستعداد للهجوم.

في إحدى المكالمات، طلب من رجل الاستعداد، وقال له إن "الحدود مفتوحة"، وفي مكالمة أخرى، أمر شخصا بـ"إحضار البنادق". 
 
كما أشارت الشكوى إلى أدلة على أن هاتف المهتدي، المسجل باسم شركة هواتف محمولة في غزة، اتصل في وقت لاحق من ذلك الصباح ببرج اتصالات إسرائيلي، مما يشير إلى أنه عبر الحدود إلى إسرائيل.

وقال المدعون إن المهتدي كان عضوا في فصيل يعرف باسم "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي شاركت في هجوم 7 تشرين الأول ، واستشهدت بمعلومات استخباراتية إسرائيلية وصور من منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا للشكوى، دخل المهتدي الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة في أيلول 2024، بعد أن وقع على طلب تأشيرة أميركية في حزيران من العام ذاته، مدرجا غزة مكانا لميلاده والقاهرة محلا لإقامته.

ولم يشر إلى أي تاريخ للخدمة شبه العسكرية أو الخبرة في الأسلحة النارية، وقال إنه يخطط للعيش في تولسا بولاية أوكلاهوما، للعمل في إصلاح السيارات أو المطاعم.
