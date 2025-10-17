ماذا سيحصل بعد زيارة الشرع إلى روسيا؟

ذكر موقع " "، أنّ المحلل السياسي فهد العمري اعتبر أنّ "الرئيس السوريّ أحمد درس خطوته في زيارة موسكو جيّداً، والتقى بالرئيس الروسيّ ".

وأضاف العمري أنّه "تبيّن للشرع أن الحضور الروسيّ في تاريخيّ، ويتّصل بكافة القطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية، وأنّ القفز فوق هذه الاعتبارات لا يخدم دمشق، فروسيا دولة قوية واستعداؤها من دون مقابل ضرب من الجنون وموقفها في سلاح لا شك أنّ السوريين سيحتاجون إليه في ظل ما يتعرّضون له من مؤامرات".



وشدد على أنّ "تركيز الجانب الروسيّ على تجديد إتفاق القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس قابله توقيع عقود لتسليح الجيش السوري وبخاصة في مجال الدفاع الجوي الذي قامت بتدميره بالكامل عقب سقوط نظام بشار ".

ورأى أنّ " قادرة على الحدّ من المغامرات في سوريا، وأنّها قادرة على دعم الحكومة في بسط سيطرتها على كامل البلاد والحفاظ على وحدتها فيما يترقب الشرع موقفاً قوياً من موسكو في مجلس الأمن يتصل برفع عن بلاده وتحريرها من هذه القيود الاقتصادية التي تكبل مسار انتعاشها".



وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي فراس خليل إنّ "جوهر ما قام به الشرع في موسكو هو رغبة دمشق في إعادة تعريف العلاقات بين البلدين على أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي"، وأشار إلى أنّ "بوتين قد لاقى الشرع في منتصف الطريق حين أشاد بإعادة إطلاق اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين".



وفي مسألة إعادة الإعمار، لفت إلى أنّ "الشركات الروسية ليست منغمسة في العقوبات المفروضة على سوريا وهي تملك قواماً علمياً وتقنيا كبيراً يسمح لها بتقديم نفسها كجهة قادرة على المساهمة في إعادة الإعمار". (روسيا اليوم)