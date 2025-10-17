ترامب: الصين خصم قوي

Advertisement

قال الرئيس الأميركي : أمل أن تنضم ودول أخرى لـ"الاتفاقات الإبراهيمية".وأفاد بأن: أتوقّع توسع "الاتفاقات الإبراهيمية" قريبا.وأشار الى "أن خصم قوي جدًّا وهم لا يحترمون إلا القوة وقد ألحقوا ضررًا كبيرًا ببلدنا وأخذوا الأموال إلى الخارج والآن انقلبت الأمور". (سكاي نيوز)