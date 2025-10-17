Advertisement

عربي-دولي

ترامب: الصين خصم قوي

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:31
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أمل أن تنضم السعودية ودول أخرى لـ"الاتفاقات الإبراهيمية".
وأفاد بأن: أتوقّع توسع "الاتفاقات الإبراهيمية" قريبا.
وأشار ترامب الى "أن الصين خصم قوي جدًّا وهم لا يحترمون إلا القوة وقد ألحقوا ضررًا كبيرًا ببلدنا وأخذوا الأموال إلى الخارج والآن انقلبت الأمور". (سكاي نيوز)
