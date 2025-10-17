بعد هروبهم من سوريا... كيف يعيش معاونو بشار الأسد في لبنان وروسيا؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ تحقيقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، تحدّث عن إختفاء العديد من معاوني بشار ، بعد سقوط الأخير في كانون الأوّل من العام الماضي.

وبحسب الصحافيّة إريكا سولومون، فإنّ "فريق التحقيق التابع للصحيفة الأميركيّة تمكن خلال عشرة أشهر من تتبع مصير بعض المسؤولين السابقين الذين ساعدوا الأسد على تنفيذ الانتهاكات والجرائم بحقّ السوريين، وقد استخدم هؤلاء طرقاً متنوّعة للهروب بعد تقدم قوات نحو دمشق، من بينها طائرات خاصة، وفيلات ساحلية، وزوارق سريعة، وحتى السفارة الروسية قبل الوصول إلى موسكو".



وأشار التحقيق إلى أنّ "الفريق ركز على 55 مسؤولاً، بعد دراسة قوائم الأميركية والأوروبية والبريطانية، ومراجعة تقارير من منظمات سورية مدنية مثل " فري برس" و"زمان الوصل"، بالإضافة إلى قاعدة بيانات توثيق الانتهاكات الكيميائية".



واستخدمت صور وفيديوهات ومصادر مفتوحة، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين سابقين وعائلات، لتحديد هويات المسؤولين الذين كان الإعلام يخطىء في التعرف عليهم، ومن بينهم جودت مواس وبسام حسن وسهيل الحسن.



وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الركاب الذين تم تتبعهم في الرحلات السرية، قحطان خليل مدير استخبارات القوات الجوية ، وعلي عباس وعلي أيوب، وزيرا الدفاع السابقان، وعبد الكريم إبراهيم رئيس الأركان، وجميعهم متهمون بانتهاكات جسيمة وارتكاب جرائم حرب.



وقال التحقيق إن بعض هؤلاء المسؤولين يعيشون الآن علنًا، بينما يختفي آخرون ضمن شبكات حماية في والإمارات، مشيرًا إلى أن مهمة الملاحقة القضائية لا تزال صعبة رغم عمل مدعين في أوروبا والولايات المتحدة على فتح قضايا ضدهم.



ولفت التحقيق إلى أن البعض حاول ملاحقتهم لكن الكثير منهم نجح في الإفلات.

ويكشف التقرير كيف تمكن المسؤولون من الاستفادة من أصولهم المالية الهائلة والعلاقات الدولية للحصول على هويات وجنسيات جديدة، مما صعّب ملاحقتهم قضائيًا.



وتُظهر التحقيقات أن كبار معاوني الأسد يعيشون اليوم حياة مترفة في روسيا ولبنان، فيما يواصل آخرون العمل من الخارج، بينما تظل آلاف الضحايا السوريين بلا عدالة. (عربي 21)