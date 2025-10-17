هل ستُسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟



وخلال حديثه للصحفيين، رفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا خلال مفاوضاتهما إلى مسألة تسليم .



وشدد: "لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق"، وفقا لما نقلته صحيفة "غازيتا" الروسية.



وأوضح بيسكوف، أن والشرع ناقشا مصير القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، لكنه رفض تقديم تفاصيل أكثر.

والأربعاء ذكرت "فرانس برس" أن الرئيس السوري أحمد طالب، خلال لقائه نظيره الروسي في ، بتسليم سلفه، الذي لجأ إلى عقب إطاحته في كانون الأول من العام الماضي. (سكاي نيوز عربية)