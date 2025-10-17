Advertisement

هل ستُسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 08:10
رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على مصير مطالبة السلطات السورية الجديدة بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق.
وخلال حديثه للصحفيين، رفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا خلال مفاوضاتهما إلى مسألة تسليم الأسد.

وشدد: "لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق"، وفقا لما نقلته صحيفة "غازيتا" الروسية.

وأوضح بيسكوف، أن بوتين والشرع ناقشا مصير القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، لكنه رفض تقديم تفاصيل أكثر.
 
والأربعاء ذكرت "فرانس برس" أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بتسليم سلفه، الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في كانون الأول من العام الماضي. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
