عربي-دولي

توافق تركي-ألماني حول السلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:27
عقد مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، لوزير الخارجية التركي ونظيره الألماني.
وقال وزير خارجية تركيا "إن هناك توافق بيننا على ضروة الوصول لشرق أوسط يسوده الهدوء والسلام".
وأكد وزير خارجية ألمانيا "أن نشعر بالارتياح لعودة الهدوء في الشرق الأوسط".
وأشار الى أن "الكارثة الإنسانية وحجم الدمار في غزة بدأ يبرز شيئا فشيئا  ".
أضاف: نقف إلى جانب حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: وفقا لخطة ترامب سيتم تشكيل مجلس للسلام وستشارك فيه بريطانيا
lebanon 24
17/10/2025 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: خطّة السلام لا تتعلّق بغزّة فحسب وإنّما بالسلام الذي طار انتظاره في الشرق الأوسط
lebanon 24
17/10/2025 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: جنودنا استجابوا للدعوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وفق توجيهات القائد الأعلى
lebanon 24
17/10/2025 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى من نيويورك: سلامَ لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرقِ الأوسط
lebanon 24
17/10/2025 19:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24

