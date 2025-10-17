توافق تركي-ألماني حول السلام في الشرق الأوسط

Advertisement

عقد ، اليوم الجمعة، لوزير الخارجية ونظيره الألماني.وقال وزير خارجية "إن هناك توافق بيننا على ضروة الوصول لشرق أوسط يسوده الهدوء والسلام".وأكد وزير خارجية "أن نشعر بالارتياح لعودة الهدوء في ".وأشار الى أن "الكارثة الإنسانية وحجم الدمار في غزة بدأ يبرز شيئا فشيئا ".أضاف: نقف إلى جانب حل الدولتين لتسوية القضية . (الحدث)