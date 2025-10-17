25
عربي-دولي
توافق تركي-ألماني حول السلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
17-10-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
مؤتمر صحفي
، اليوم الجمعة، لوزير الخارجية
التركي
ونظيره الألماني.
وقال وزير خارجية
تركيا
"إن هناك توافق بيننا على ضروة الوصول لشرق أوسط يسوده الهدوء والسلام".
وأكد وزير خارجية
ألمانيا
"أن نشعر بالارتياح لعودة الهدوء في
الشرق الأوسط
".
وأشار الى أن "الكارثة الإنسانية وحجم الدمار في غزة بدأ يبرز شيئا فشيئا ".
أضاف: نقف إلى جانب حل الدولتين لتسوية القضية
الفلسطينية
. (الحدث)
