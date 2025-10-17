Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يتصدى لهجوم واسع على الفاشر من محورين

Lebanon 24
17-10-2025 | 11:43
A-
A+

Doc-P-1430726-638963238486893136.webp
Doc-P-1430726-638963238486893136.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أنه تصدى لهجوم واسع شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، من محورين مختلفين.
Advertisement


وأوضح الجيش، في بيان، أن "الفرقة السادسة مشاة" وبمساندة "القوة المشتركة" التابعة للحركات الموقعة على اتفاق السلام، إضافة إلى قوات الدعم المحلية، تمكّنت من صدّ الهجوم الذي نفّذته قوات الدعم السريع منذ ساعات الصباح من المحورين الشمالي والشمالي الشرقي، مستخدمة المشاة والمركبات القتالية والمصفّحات.


وأشار البيان إلى أن قوات الجيش ألحقت بالدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مضيفاً: "قُدّر عدد المركبات المهاجمة بنحو 50 مركبة قتالية، تم تدمير 10 مركبات منها، والاستيلاء على مركبتين بكامل عتادها".


وأشار البيان إلى مقتل عشرات العناصر من الدعم السريع وإصابة آخرين، بينما لاذ من تبقى منهم بالفرار في اتجاهات متفرقة.


ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق على العملية.
مواضيع ذات صلة
مصدر بالجيش السوداني: دمرنا عربات عسكرية بمعارك مع الدعم السريع بالمحور الجنوبي في الفاشر
lebanon 24
17/10/2025 21:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يتصدى لهجوم مباغت للدعم على كازقيل جنوبي الأبُيض
lebanon 24
17/10/2025 21:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يصد هجومًا جديدًا لقوات الدعم السريع على الفاشر
lebanon 24
17/10/2025 21:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب قائد الجيش السوداني: الجيش والقوات المشتركة سيصلان إلى الفاشر بدارفور وبابنوسة والدلنج وكادقلي في كردفان
lebanon 24
17/10/2025 21:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية شمال دارفور

قوات الدعم السريع

القوة المشتركة

السودان

الشمالي

سوداني

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:45 | 2025-10-17
14:26 | 2025-10-17
13:36 | 2025-10-17
13:28 | 2025-10-17
13:27 | 2025-10-17
12:34 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24