الجيش السوداني يتصدى لهجوم واسع على الفاشر من محورين

وأوضح الجيش، في بيان، أن "الفرقة السادسة مشاة" وبمساندة " " التابعة للحركات الموقعة على اتفاق السلام، إضافة إلى قوات الدعم المحلية، تمكّنت من صدّ الهجوم الذي نفّذته قوات الدعم السريع منذ ساعات الصباح من المحورين والشمالي الشرقي، مستخدمة المشاة والمركبات القتالية والمصفّحات.وأشار البيان إلى أن قوات الجيش ألحقت بالدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مضيفاً: "قُدّر عدد المركبات المهاجمة بنحو 50 مركبة قتالية، تم تدمير 10 مركبات منها، والاستيلاء على مركبتين بكامل عتادها".وأشار البيان إلى مقتل عشرات العناصر من الدعم السريع وإصابة آخرين، بينما لاذ من تبقى منهم بالفرار في اتجاهات متفرقة.ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق على العملية.