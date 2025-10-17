24
عربي-دولي
إسرائيل: على حماس الالتزام بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة
Lebanon 24
17-10-2025
|
13:28
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
،أنه "يجب على
حماس
أن تلتزم بخطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المكونة من 20 نقطة قبل نفاد الوقت".
وأشار إلى أن "حماس تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين".
وشددت على أنه "يجب نزع سلاح حماس بلا شروط مسبقة أو استثناءات".
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
الإسرائيلي
إسرائيل
