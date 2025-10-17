إسرائيل: على حماس الالتزام بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة

Advertisement

أعلن ،أنه "يجب على أن تلتزم بخطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة قبل نفاد الوقت".وأشار إلى أن "حماس تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين".وشددت على أنه "يجب نزع سلاح حماس بلا شروط مسبقة أو استثناءات".