في هذا الموعد... حماس ستسلّم جثمان أسير إسرائيلي جديد

Advertisement

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الرسمية بأن الاستعدادات جارية لتسلّم الجثمان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، مشيرة إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها عثرت على الجثة وجاهزة لنقلها.وبحسب المصدر ذاته، يُعد هذا الجثمان واحدًا من أصل 19 جثة لرهائن مفقودين في غزة، تطالب باستلامها كاملة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.