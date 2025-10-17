Advertisement

عربي-دولي

في هذا الموعد... حماس ستسلّم جثمان أسير إسرائيلي جديد

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:51
أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، أنها ستسلّم جثمان أسير إسرائيلي جديد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند الساعة 11 ليلًا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الاستعدادات جارية في إسرائيل لتسلّم الجثمان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، مشيرة إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها عثرت على الجثة وجاهزة لنقلها.



وبحسب المصدر ذاته، يُعد هذا الجثمان واحدًا من أصل 19 جثة لرهائن مفقودين في غزة، تطالب تل أبيب باستلامها كاملة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24