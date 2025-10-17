مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب

Advertisement

وتدهورت سمعة آندرو، الشقيق الأصغر للملك والابن الثاني للملكة الراحلة ، خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتباطه بإبستين وعوامل أخرى أثرت على صورته العامة.كما كشفت تقارير أن أحد أقرب شركائه التجاريين تثير الحكومة الشكوك بشأن كونه جاسوسًا لصالح .وقال آندرو في بيان: "الاتهامات المستمرة الموجهة إلي" صرفت الانتباه عن عمل شقيقه الأكبر الملك تشارلز والعمل الأوسع للعائلة المالكة البريطانية.وجاء في البيان: "لذلك، سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي مُنحت لي. وكما ذكرت في وقت سابق، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ".إلا أن آندرو اكتسب سمعة باعتباره أميراً لعوباً، وفي عام 2022 جُرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بإبستين.