عربي-دولي

مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب

Lebanon 24
17-10-2025 | 16:23
أعلن الأمير البريطاني آندرو، اليوم الجمعة، أنه سيتخلى عن لقب دوق يورك، بعد سنوات من الانتقادات المتعلقة بسلوكه وارتباطاته بالراحل الأميركي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية.
وتدهورت سمعة آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتباطه بإبستين وعوامل أخرى أثرت على صورته العامة.


كما كشفت تقارير أن أحد أقرب شركائه التجاريين تثير الحكومة البريطانية الشكوك بشأن كونه جاسوسًا لصالح الصين.


وقال آندرو في بيان: "الاتهامات المستمرة الموجهة إلي" صرفت الانتباه عن عمل شقيقه الأكبر الملك تشارلز والعمل الأوسع للعائلة المالكة البريطانية.


وجاء في البيان: "لذلك، سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي مُنحت لي. وكما ذكرت في وقت سابق، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ".


إلا أن آندرو اكتسب سمعة باعتباره أميراً لعوباً، وفي عام 2022 جُرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بإبستين.
