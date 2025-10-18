Advertisement

عربي-دولي

"يبدو وسيماً".. ترامب يثني على ملابس زيلينسكي

Lebanon 24
18-10-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1430856-638963680526352288.webp
Doc-P-1430856-638963680526352288.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ملابس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء زيارته إلى البيت الأبيض أمس الجمعة. 
Advertisement

وقال ترامب، مشيرا إلى السترة السوداء التي كان يرتديها زيلينسكي: "أعتقد أنه يبدو وسيما وهو يرتدي هذه السترة، نعم، وسيما. آمل أن يلاحظ الناس. إنها جيدة، إنها أنيقة للغاية، وتروق لي".

وكان ترامب افتتح غداء العمل الذي جمعه أمس الجمعة مع زيلينسكي في البيت الأبيض، مؤكدًا أنهما يعتزمان مناقشة تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في مستهل اللقاء: "إنه لشرف لي أن أكون مع زعيم قوي للغاية، رجل مر بالكثير، ورجل تعرفت عليه جيدًا، وقد توافقنا بشكل جيد للغاية"، مضيفًا: "لقد أجرينا مكالمة مهمة أمس كما تعلمون، مع الرئيس بوتين، وسنتحدث عنها".

وأعادت تعليقات ترامب عن مظهر زيلينسكي إلى الأذهان تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارة سابقة له، وانتقد ترامب آنذاك في شباط الماضي زيلينسكي بسبب ما اعتقد أنها ملابس غير رسمية بصورة مبالغ فيها.

وارتدى زيلينسكي بعد ذلك سترة بسيطة، تم النظر إليها على نطاق واسع باعتبارها رمزا لدوره كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية، إلا أن البعض في الولايات المتحدة فسرها باعتبارها لفتة تنم عن قلة احترام.
 
مواضيع ذات صلة
"ملابس ذكية".. "الكيّ" أصبح من الماضي
lebanon 24
18/10/2025 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتدى "ملابس نسائية" ونفذ تفجيراً في سوريا.. اعترافات مثيرة يعلنها "سجين"
lebanon 24
18/10/2025 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الباراسيتامول آمن أثناء الحمل؟ "الصحة العالمية" تواجه ترامب
lebanon 24
18/10/2025 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أنتظر من ترامب ردا على طلب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
18/10/2025 10:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأوكرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-10-18
03:30 | 2025-10-18
03:15 | 2025-10-18
03:12 | 2025-10-18
02:25 | 2025-10-18
02:22 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24