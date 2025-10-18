25
عربي-دولي
"يبدو وسيماً".. ترامب يثني على ملابس زيلينسكي
Lebanon 24
18-10-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثنى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على ملابس نظيره الأوكراني فولوديمير
زيلينسكي
أثناء زيارته إلى
البيت الأبيض
أمس الجمعة.
وقال
ترامب
، مشيرا إلى السترة السوداء التي كان يرتديها زيلينسكي: "أعتقد أنه يبدو وسيما وهو يرتدي هذه السترة، نعم، وسيما. آمل أن يلاحظ الناس. إنها جيدة، إنها أنيقة للغاية، وتروق لي".
وكان ترامب افتتح غداء العمل الذي جمعه أمس الجمعة مع زيلينسكي في البيت الأبيض، مؤكدًا أنهما يعتزمان مناقشة تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الخميس مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
وقال ترامب في مستهل اللقاء: "إنه لشرف لي أن أكون مع زعيم قوي للغاية، رجل مر بالكثير، ورجل تعرفت عليه جيدًا، وقد توافقنا بشكل جيد للغاية"، مضيفًا: "لقد أجرينا مكالمة مهمة أمس كما تعلمون، مع الرئيس
بوتين
، وسنتحدث عنها".
وأعادت تعليقات ترامب عن مظهر زيلينسكي إلى الأذهان تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارة سابقة له، وانتقد ترامب آنذاك في شباط الماضي زيلينسكي بسبب ما اعتقد أنها ملابس غير رسمية بصورة مبالغ فيها.
وارتدى زيلينسكي بعد ذلك سترة بسيطة، تم النظر إليها على نطاق واسع باعتبارها رمزا لدوره كقائد عام للقوات المسلحة
الأوكرانية
، إلا أن البعض في
الولايات المتحدة
فسرها باعتبارها لفتة تنم عن قلة احترام.
