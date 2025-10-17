Advertisement

كان صارما.. اجتماع متوتر بين ترامب وزيلينسكي: طلب صواريخ توماهوك مرفوض!

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:18
كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين على الاجتماع الذي اتسم بـ "التوتر" والذي عقد أمس الجمعة في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قولهما إن ترامب أبلغ زيلينسكي، أنه لا ينوي تزويده بصواريخ توماهوك بعيدة المدى على الأقل في الوقت الحالي.
ووفق المصدرين، فإن ترامب أوضح لزيلينسكي أن "أولويته الآن هي الدبلوماسية، ويعتقد أن توفير صواريخ توماهوك قد يُقوِّضها".

وقال أحد المصدرين إن الاجتماع "لم يكن سهلا"، بينما قال الآخر: "كان سيئا. لم يصرخ أحد، لكن ترامب كان صارما".

وأفاد أحد المصدرين بأن ترامب "أدلى بعدة تصريحات قوية خلال الاجتماع، وفي بعض الأحيان أصبح الاجتماع مُثيرا للانفعال".

وأضاف المصدر: "انتهى الاجتماع فجأة بعد ساعتين ونصف. قال ترامب، في إشارة إلى المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وروسيا: "أعتقد أننا انتهينا. لنرَ ما سيحدث الأسبوع المقبل".

ووفق "أكسيوس"، فإن ترامب أكد لزيلينسكي أن المقترح الأميركي الحالي للحل الدبلوماسي هو إنهاء الحرب بتجميد خطوط المواجهة، وهو اقتراح يصعب على أوكرانيا قبوله.

ولمّح ترامب إلى هذا الموقف في منشور على موقع "تروث سوشيال" عقب الاجتماع.

وبعد أن وصف الاجتماع بأنه "مثير للاهتمام" و"ودّي"، قال ترامب إنه أبلغ زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت قد حان "للتوقف عن هذا الوضع"، مضيفا: "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ".

وأجرى زيلينسكي بعد الاجتماع مع ترامب مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين، وفقما ذكر "أكسيوس".

وأشار مصدر شارك في المكالمة إلى أن العديد من هؤلاء القادة الأوروبيين بدوا في حيرة بشأن تغير موقف ترامب الواضح.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأوروبيين

فإن ترامب

أوكرانيا

