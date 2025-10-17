بعد استشهاد فلسطينيين.. "حماس" تتهم إسرائيل بانتهاك "اتفاق غزة" وهذا ما طلبته من ترامب

Advertisement

بعد استشهاد 11 فلسطينيا بقذيفة دبابة إسرائيلية، اتهمت حركة " " بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بغزة،وقالت حماس في بيان أمس الجمعة إن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة بشكل مباشر على مركبة كانت تقلّ أفراد عائلة أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في بمدينة غزة".ووفق البيان فإن القذيفة التي أطلقتها الدبابة أسفرت عن استشهاد 11 شخصا من أبناء عائلة أبو شعبان، بينهم 7 أطفال و3 نساء.وأضاف البيان: "تأتي هذه المجزرة في سياق خروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا".ودعا البيان "الرئيس الأميركي والوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر".واختتم البيان بالقول: "ندعو ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية".