بعد استشهاد فلسطينيين.. "حماس" تتهم إسرائيل بانتهاك "اتفاق غزة" وهذا ما طلبته من ترامب

بعد استشهاد 11 فلسطينيا بقذيفة دبابة إسرائيلية، اتهمت حركة "حماس
" إسرائيل
بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بغزة،
وقالت حماس في بيان أمس الجمعة إن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة بشكل مباشر على مركبة كانت تقلّ أفراد عائلة أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون
بمدينة غزة".
ووفق البيان فإن القذيفة التي أطلقتها الدبابة الإسرائيلية
أسفرت عن استشهاد 11 شخصا من أبناء عائلة أبو شعبان، بينهم 7 أطفال و3 نساء.
وأضاف البيان: "تأتي هذه المجزرة في سياق خروقات الاحتلال
المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا".
ودعا البيان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب
والوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر".
واختتم البيان بالقول: "ندعو المجتمع الدولي
ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية".