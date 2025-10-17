يقع تحت مضيق بيرينغ.. اقتراح لربط موسكو وواشنطن بنفق "بوتين ـ ترامب"!

Advertisement

قام كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس لشؤون الاستثمار ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي بتقديم اقتراح أن تمد والولايات المتحدة نفقا للسكك الحديدية تحت مضيق بيرينغ يحمل اسم "بوتين- " ليربط بين البلدين ويطلق العنان للتنقيب المشترك عن الموارد الطبيعية ويكون "رمزا للوحدة".ويتصور الاقتراح، مشروع إنشاءات بتكلفة ثمانية مليارات دولار بتمويل من موسكو و"شركاء دوليين" لبناء خط للسكك الحديدية والشحن بطول 112 كيلومترا في أقل من ثماني سنوات.وطرح دميترييف، الذي ساعد في قيادة حملة لإحياء العلاقات الأميركية الروسية، الفكرة في وقت متأخر يوم الخميس بعد أن تحدث بوتين مع نظيره الأميركي عبر الهاتف واتفقا على الاجتماع في بودابست للبحث عن طريقة لوقف الحرب في .وكتب دميترييف على منصة إكس: "يعكس حلم الربط بين وروسيا عبر مضيق بيرينغ رؤية راسخة، من السكة الحديدية بين سيبيريا وألاسكا عام 1904 إلى خطة روسيا لعام 2007. ودرس صندوق الاستثمار المباشر الروسي المقترحات القائمة، بما في ذلك خط للسكك الحديدية بين الولايات المتحدة وكندا وروسيا والصين، وسيدعم أكثرها قابلية للتطبيق".كما اقترح دميترييف، الذي وطد علاقته مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، أن تنضم شركات الطاقة الأميركية الكبرى إلى المشروعات الروسية في القطب ، وأن تبني النفق شركة "ذا بورينغ كومباني"، وهي شركة أميركية لبناء الأنفاق يملكها الملياردير إيلون الذي كان حليفا لترامب.ويفصل مضيق بيرينغ، الذي يبلغ عرضه 82 كيلومترا عند أضيق نقطة فيه، منطقة تشوكوتكا الروسية الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة عن ولاية ألاسكا الأميركية.وأفكار الربط بين المنطقتين قائمة منذ 150 عاما على الأقل.(سكاي نيوز)