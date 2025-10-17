Advertisement

عربي-دولي

يقع تحت مضيق بيرينغ.. اقتراح لربط موسكو وواشنطن بنفق "بوتين ـ ترامب"!

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1430886-638963672473495922.webp
Doc-P-1430886-638963672473495922.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي بتقديم اقتراح أن تمد روسيا والولايات المتحدة نفقا للسكك الحديدية تحت مضيق بيرينغ يحمل اسم "بوتين- ترامب" ليربط بين البلدين ويطلق العنان للتنقيب المشترك عن الموارد الطبيعية ويكون "رمزا للوحدة".
Advertisement

ويتصور الاقتراح، مشروع إنشاءات بتكلفة ثمانية مليارات دولار بتمويل من موسكو و"شركاء دوليين" لبناء خط للسكك الحديدية والشحن بطول 112 كيلومترا في أقل من ثماني سنوات.

وطرح دميترييف، الذي ساعد في قيادة حملة لإحياء العلاقات الأميركية الروسية، الفكرة في وقت متأخر يوم الخميس بعد أن تحدث بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب عبر الهاتف واتفقا على الاجتماع في بودابست للبحث عن طريقة لوقف الحرب في أوكرانيا.

وكتب دميترييف على منصة إكس: "يعكس حلم الربط بين الولايات المتحدة وروسيا عبر مضيق بيرينغ رؤية راسخة، من السكة الحديدية بين سيبيريا وألاسكا عام 1904 إلى خطة روسيا لعام 2007. ودرس صندوق الاستثمار المباشر الروسي المقترحات القائمة، بما في ذلك خط للسكك الحديدية بين الولايات المتحدة وكندا وروسيا والصين، وسيدعم أكثرها قابلية للتطبيق".

كما اقترح دميترييف، الذي وطد علاقته مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، أن تنضم شركات الطاقة الأميركية الكبرى إلى المشروعات الروسية في القطب الشمالي، وأن تبني النفق شركة "ذا بورينغ كومباني"، وهي شركة أميركية لبناء الأنفاق يملكها الملياردير إيلون ماسك الذي كان حليفا لترامب.

ويفصل مضيق بيرينغ، الذي يبلغ عرضه 82 كيلومترا عند أضيق نقطة فيه، منطقة تشوكوتكا الروسية الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة عن ولاية ألاسكا الأميركية.

وأفكار الربط بين المنطقتين قائمة منذ 150 عاما على الأقل.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: زيلينسكي رفض اقتراح بوتين باستضافة القمة الثلاثية في موسكو
lebanon 24
18/10/2025 10:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: بوتين يقترح أن تستضيف موسكو المحادثات مع زيلينسكي
lebanon 24
18/10/2025 10:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"
lebanon 24
18/10/2025 10:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد الرئيس الروسي: الاتصالات بين موسكو وواشنطن عبر القنوات المغلقة مستمرة والجانبان يتحدثان باستمرار
lebanon 24
18/10/2025 10:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

سكاي نيوز

أوكرانيا

الشمالي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-10-18
03:30 | 2025-10-18
03:15 | 2025-10-18
03:12 | 2025-10-18
02:25 | 2025-10-18
02:22 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24