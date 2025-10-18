في أكثر الهجمات دموية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. استشهاد 11 فلسطينيا من عائلة واحدة شرق غزة

Advertisement

استشهد 11 فلسطينيا من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق مدينة غزة مساء الجمعة، في حادث هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، بحسب مصادر طبية وشهود .وقال ، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان إن القصف استهدف مركبة تقل أفراد عائلة " " أثناء عودتهم إلى منزلهم في شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا بداخلها.