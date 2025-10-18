25
عربي-دولي
في أكثر الهجمات دموية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. استشهاد 11 فلسطينيا من عائلة واحدة شرق غزة
Lebanon 24
18-10-2025
|
00:28
استشهد 11 فلسطينيا من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق مدينة غزة مساء الجمعة، في حادث هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، بحسب مصادر طبية وشهود
عيان
.
وقال
محمود بصل
، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان إن القصف استهدف مركبة تقل أفراد عائلة "
أبو شعبان
" أثناء عودتهم إلى منزلهم في
حي الزيتون
شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا بداخلها.
