عربي-دولي

بعدما أعادت حماس رفاته أمس الجمعة.. إسرائيل تؤكد هوية الرهينة إلياهو مارغاليت

Lebanon 24
18-10-2025 | 02:25
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم السبت التعرف إلى هوية الرهينة إلياهو مارغاليت الذي توفي في الأسر وأعادت حركة حماس الفلسطينية رفاته أمس الجمعة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أبلغنا عائلة الرهينة إلياهو مارغاليت بأن جثمانه قد أعيد إلى إسرائيل وتم التحقق من هويته".

وشدد البيان على أن إسرائيل لن تساوم ولن تألو جهدا حتى عودة كل الرهائن الأموات".

وسلمت حركة حماس، أمس الجمعة، جثة رهينة إلى إسرائيل، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية الذي بدأ تطبيقه الإثنين.



