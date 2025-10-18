بعدما أعادت حماس رفاته أمس الجمعة.. إسرائيل تؤكد هوية الرهينة إلياهو مارغاليت

Advertisement

أعلن مكتب في بيان اليوم السبت التعرف إلى هوية الرهينة إلياهو مارغاليت الذي توفي في الأسر وأعادت حركة رفاته أمس الجمعة.وجاء في بيان الجيش : "أبلغنا عائلة الرهينة إلياهو مارغاليت بأن جثمانه قد أعيد إلى وتم التحقق من هويته".وشدد البيان على أن إسرائيل لن تساوم ولن تألو جهدا حتى عودة كل الرهائن الأموات".وسلمت حركة حماس، أمس الجمعة، جثة رهينة إلى إسرائيل، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة الذي بدأ تطبيقه الإثنين.