تنديداً بسياسات دونالد ترامب..توقعات بخروج احتجاجات مليونية اليوم في أنحاء أميركا

يتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص، السبت، في من إلى سان ، ضد سياسة في يوم من الاحتجاجات عبر أنحاء البلاد.ومن المقرر تنظيم أكثر من 2700 تظاهرة السبت في المدن الأميركية الكبرى وكذلك في بلدات صغيرة في ولايات وكذلك قرب مقر إقامة الرئيس في مارالاغو في حيث يمضي عطلة نهاية الأسبوع.ويقول المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة ملايين الأشخاص.وتفيد الحركة الداعية إلى المسيرة في شعار حملتها بأن "الرئيس يعتقد أن سلطته مطلقة.. لن نستسلم".