Advertisement

عربي-دولي

تنديداً بسياسات دونالد ترامب..توقعات بخروج احتجاجات مليونية اليوم في أنحاء أميركا

Lebanon 24
18-10-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1430923-638963768277453166.webp
Doc-P-1430923-638963768277453166.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص، السبت، في مسيرات من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ضد سياسة دونالد ترامب في يوم من الاحتجاجات عبر أنحاء البلاد.
Advertisement

ومن المقرر تنظيم أكثر من 2700 تظاهرة السبت في المدن الأميركية الكبرى وكذلك في بلدات صغيرة في ولايات جمهورية وكذلك قرب مقر إقامة الرئيس في مارالاغو في فلوريدا حيث يمضي عطلة نهاية الأسبوع.

ويقول المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة ملايين الأشخاص.

وتفيد الحركة الداعية إلى المسيرة في شعار حملتها بأن "الرئيس يعتقد أن سلطته مطلقة.. لن نستسلم".
 
مواضيع ذات صلة
وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأميركية في مدينة إسطنبول تنديداً بقرصنة الاحتلال عدداً من سفن "أسطول الصمود العالمي"
lebanon 24
18/10/2025 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرة في العاصمة الماليزية تنديدا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي
lebanon 24
18/10/2025 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
متظاهرون يغلقون محطة القطارات المركزية في برلين تنديداً بالاعتداء على أسطول الصمود
lebanon 24
18/10/2025 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات في برشلونة وروما وبروكسل وبرلين وإسطنبول تنديداً باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
lebanon 24
18/10/2025 13:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

فرانسيسكو

نيويورك

فرانسيس

جمهورية

فلوريدا

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-10-18
05:55 | 2025-10-18
05:40 | 2025-10-18
05:35 | 2025-10-18
05:30 | 2025-10-18
04:56 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24