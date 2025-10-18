26
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على حماس
Lebanon 24
18-10-2025
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة البث
الإسرائيلية
اليوم السبت ان "الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على
حماس
".
ولفتت هيئة البث إلى أن الجيش
الإسرائيلي
والأجهزة الأمنية يوصون بعدم العودة للقتال في
قطاع غزة
، مطالبين باللجوء إلى وسائل أخرى للضغط على حماس.
هذا ومن المقرر أن يتوجه مبعوث الرئيس الأميركي
ستيف ويتكوف
إلى
الشرق الأوسط
غداً الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة، وذلك في أحدث التحركات الأميركية بخصوص اتفاق غزة.
ووفقاً لمسؤول أميركي تحدث لموقع "أكسيوس" Axios، فإن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أبلغ
ترامب
بأن حماس تكذب، وطلب من
الولايات المتحدة
وباقي الوسطاء الضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثامين. فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب أخبر
نتنياهو
بأنه على علم بالمشكلة وسيعمل على حلها.
وكانت
إسرائيل
أعلنت أنها استعادت جثة رهينة سلمتها حركة حماس للصليب الأحمر في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن
مكتب رئيس الوزراء
.
