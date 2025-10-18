الجيش الإسرائيلي يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على حماس

Advertisement

أعلنت هيئة البث اليوم السبت ان "الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على ".ولفتت هيئة البث إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية يوصون بعدم العودة للقتال في ، مطالبين باللجوء إلى وسائل أخرى للضغط على حماس.هذا ومن المقرر أن يتوجه مبعوث الرئيس الأميركي إلى غداً الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة، وذلك في أحدث التحركات الأميركية بخصوص اتفاق غزة.ووفقاً لمسؤول أميركي تحدث لموقع "أكسيوس" Axios، فإن أبلغ بأن حماس تكذب، وطلب من وباقي الوسطاء الضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثامين. فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن ترامب أخبر بأنه على علم بالمشكلة وسيعمل على حلها.وكانت أعلنت أنها استعادت جثة رهينة سلمتها حركة حماس للصليب الأحمر في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن .