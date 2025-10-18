Advertisement

عربي-دولي

الشرع طالب روسيا بتسليم بشار الأسد.. هذا ما أعلنته الخارجية السورية

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:15
صرح نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أشهد صليبي، بأن الرئيس أحمد الشرع طالب خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتسليم "الهارب بشار الأسد" بشكل واضح، بحسب تعبيره.
وأوضح صليبي في لقاء مع الإعلام السوري، ليلة أمس الجمعة، أن الجانب الروسي أبدى تفهماً واضحاً تجاه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا جاءت للتأكيد على إعادة التنسيق والتعاون مع جميع الدول.

وأضاف أن سوريا مقبلة على إعادة بلورة سياستها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تعمل على ترسيخ علاقاتها مع جميع الدول والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية الجديدة تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع ملف روسيا، مع الحرص على إطلاع الشعب السوري على جميع التحديثات، مضيفاً أن جميع الاتفاقيات بين دمشق وموسكو ستعاد صياغتها بما يضمن المصلحة العليا للشعب السوري.
وأوضح صليبي أن المباحثات بين الجانبين شملت وضع آليات قانونية جديدة للتعاون في ملفات المطلوبين والملفات العالقة، إلى جانب دعم الموقف السوري في المحافل الدولية، مؤكداً استمرار التنسيق مع موسكو في مجلس الأمن والأمم المتحدة بما يعزز حضور سوريا ويدعم مصالحها الاستراتيجية.

وكان الرئيس الشرع وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية للقاء نظيره الروسي بوتين وبحث الملفات المشتركة بين البلدين.
 
نائب مدير إدارة روسيا في الخارجية السورية: الشرع طلب من بوتين تسليم بشار الأسد بشكل واضح ومتكرّر
lebanon 24
18/10/2025 13:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين
lebanon 24
18/10/2025 13:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الروسي في بغداد: لا يمكن تسليم بشار الأسد ووجوده إنساني
lebanon 24
18/10/2025 13:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يزور موسكو غداً.. وهذا ما سيطلبه بشأن بشار الأسد
lebanon 24
18/10/2025 13:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24