بوساطة قطرية.. مباحثات أمنية أفغانية باكستانية

Advertisement

أكدت حكومة حركة ، السبت، أنها ستشارك في محادثات مع باكستان في قطر غداة انهيار الهدنة التي أعادت مؤقتاً الهدوء إلى الحدود بين البلدين.وقال الناطق باسم حكومة طالبان عبر "إكس": "توجه وفد رفيع المستوى من بقيادة إلى اليوم (السبت)".وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق أن وفداً باكستانياً سيتوجه، السبت، إلى قطر لإجراء محادثات مع .