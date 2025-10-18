Advertisement

عربي-دولي

بوساطة قطرية.. مباحثات أمنية أفغانية باكستانية

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1430947-638963816561486721.webp
Doc-P-1430947-638963816561486721.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت حكومة حركة طالبان، السبت، أنها ستشارك في محادثات مع باكستان في قطر غداة انهيار الهدنة التي أعادت مؤقتاً الهدوء إلى الحدود بين البلدين.
Advertisement

وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر "إكس": "توجه وفد رفيع المستوى من الإمارة الإسلامية بقيادة وزير الدفاع محمد يعقوب إلى الدوحة اليوم (السبت)".

وكان التلفزيون الرسمي الباكستاني أعلن في وقت سابق أن وفداً باكستانياً سيتوجه، السبت، إلى قطر لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية.
مواضيع ذات صلة
حماس.. رسالة لترامب بوساطة قطرية وهذا مضمونها
lebanon 24
18/10/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أفغانية: دوي انفجار قوي في العاصمة كابل
lebanon 24
18/10/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الباكستاني: وزير الدفاع ورئيس المخابرات في الدوحة اليوم لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية
lebanon 24
18/10/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: حريصون على إقامة علاقة جوار حقيقية مع أفغانستان ونأمل تمثيل الشعب الأفغاني بشكل حقيقي
lebanon 24
18/10/2025 13:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24

حركة طالبان الأفغانية

الإمارة الإسلامية

ذبيح الله مجاهد

كان التلفزيون

وزير الدفاع

محمد يعقوب

الباكستاني

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-10-18
05:55 | 2025-10-18
05:40 | 2025-10-18
05:35 | 2025-10-18
05:30 | 2025-10-18
04:56 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24