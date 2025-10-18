26
عربي-دولي
بوساطة قطرية.. مباحثات أمنية أفغانية باكستانية
Lebanon 24
18-10-2025
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت حكومة حركة
طالبان
، السبت، أنها ستشارك في محادثات مع باكستان في قطر غداة انهيار الهدنة التي أعادت مؤقتاً الهدوء إلى الحدود بين البلدين.
وقال الناطق باسم حكومة طالبان
ذبيح الله مجاهد
عبر "إكس": "توجه وفد رفيع المستوى من
الإمارة الإسلامية
بقيادة
وزير الدفاع
محمد يعقوب
إلى
الدوحة
اليوم (السبت)".
وكان التلفزيون الرسمي
الباكستاني
أعلن في وقت سابق أن وفداً باكستانياً سيتوجه، السبت، إلى قطر لإجراء محادثات مع
حركة طالبان الأفغانية
.
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
06:00 | 2025-10-18
18/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. صحيفة بريطانية تحذر من "إنهيار" خطة ترامب لغزة
Lebanon 24
آخر تقرير.. صحيفة بريطانية تحذر من "إنهيار" خطة ترامب لغزة
05:55 | 2025-10-18
18/10/2025 05:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة
Lebanon 24
فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة
05:40 | 2025-10-18
18/10/2025 05:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بشعة جدّاً ارتكبها طفل في دولة عربيّة... هذا ما فعله بزميله في المدرسة!
Lebanon 24
جريمة بشعة جدّاً ارتكبها طفل في دولة عربيّة... هذا ما فعله بزميله في المدرسة!
05:35 | 2025-10-18
18/10/2025 05:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نطاق "فرقة إسرائيلية" يمتدّ إلى بيروت.. "يديعوت أحرونوت" تتحدّث
Lebanon 24
نطاق "فرقة إسرائيلية" يمتدّ إلى بيروت.. "يديعوت أحرونوت" تتحدّث
05:30 | 2025-10-18
18/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
