26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن عمر 103 أعوام.. وفاة تشين يانغ الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء
Lebanon 24
18-10-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي عالم الفيزياء الشهير تشن نينغ يانغ الحائز على
جائزة نوبل
وأكاديمي في
الأكاديمية الصينية للعلوم
، اليوم السبت، في
بكين
عن عمر ناهز 103 أعوام، وفقا لجامعة تسينغهوا.
Advertisement
ووُلد يانغ في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي بشرقي
الصين
عام 1922. وفي أربعينيات القرن الماضي، سافر إلى
الولايات المتحدة
لاستكمال دراساته الأكاديمية، ثم شغل مناصب تدريسية. وحاز على جائزة
نوبل
في الفيزياء عام 1957.
وتعد نظرية مقياس يانغ-ميلز، التي قدمها يانغ وروبرت ميلز، من أهم الإنجازات في مجال الفيزياء في القرن العشرين.
وعلى مدار أكثر من 20 عاماً منذ عودته إلى الصين، عمل يانغ في مجال التدريس في جامعة تسينغهوا، وقدم مساهمات قيمة في تنمية الأكفاء واستقطابها وتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي.
مواضيع ذات صلة
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
18/10/2025 13:15:45
18/10/2025 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز الأردني الأميركي عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء
Lebanon 24
فوز الأردني الأميركي عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء
18/10/2025 13:15:45
18/10/2025 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
18/10/2025 13:15:45
18/10/2025 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين عن عدم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام: إنه يفعل الكثير من أجل السلام
Lebanon 24
بوتين عن عدم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام: إنه يفعل الكثير من أجل السلام
18/10/2025 13:15:45
18/10/2025 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكاديمية الصينية للعلوم
الأكاديمية الصينية
الولايات المتحدة
مقاطعة آنهوي
جائزة نوبل
أكاديمية
تشين يان
الصينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
06:00 | 2025-10-18
18/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. صحيفة بريطانية تحذر من "إنهيار" خطة ترامب لغزة
Lebanon 24
آخر تقرير.. صحيفة بريطانية تحذر من "إنهيار" خطة ترامب لغزة
05:55 | 2025-10-18
18/10/2025 05:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة
Lebanon 24
فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة
05:40 | 2025-10-18
18/10/2025 05:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بشعة جدّاً ارتكبها طفل في دولة عربيّة... هذا ما فعله بزميله في المدرسة!
Lebanon 24
جريمة بشعة جدّاً ارتكبها طفل في دولة عربيّة... هذا ما فعله بزميله في المدرسة!
05:35 | 2025-10-18
18/10/2025 05:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نطاق "فرقة إسرائيلية" يمتدّ إلى بيروت.. "يديعوت أحرونوت" تتحدّث
Lebanon 24
نطاق "فرقة إسرائيلية" يمتدّ إلى بيروت.. "يديعوت أحرونوت" تتحدّث
05:30 | 2025-10-18
18/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2025-10-18
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
05:55 | 2025-10-18
آخر تقرير.. صحيفة بريطانية تحذر من "إنهيار" خطة ترامب لغزة
05:40 | 2025-10-18
فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة
05:35 | 2025-10-18
جريمة بشعة جدّاً ارتكبها طفل في دولة عربيّة... هذا ما فعله بزميله في المدرسة!
05:30 | 2025-10-18
نطاق "فرقة إسرائيلية" يمتدّ إلى بيروت.. "يديعوت أحرونوت" تتحدّث
04:56 | 2025-10-18
مع انتهاء مدة الاتفاق الدولي مع القوى الكبرى.. ايران تعلن: سنبقى ملتزمين بالدبلوماسية
فيديو
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 13:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24