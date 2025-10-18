عن عمر 103 أعوام.. وفاة تشين يانغ الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء

Advertisement

توفي عالم الفيزياء الشهير تشن نينغ يانغ الحائز على وأكاديمي في ، اليوم السبت، في عن عمر ناهز 103 أعوام، وفقا لجامعة تسينغهوا.ووُلد يانغ في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي بشرقي عام 1922. وفي أربعينيات القرن الماضي، سافر إلى لاستكمال دراساته الأكاديمية، ثم شغل مناصب تدريسية. وحاز على جائزة في الفيزياء عام 1957.وتعد نظرية مقياس يانغ-ميلز، التي قدمها يانغ وروبرت ميلز، من أهم الإنجازات في مجال الفيزياء في القرن العشرين.وعلى مدار أكثر من 20 عاماً منذ عودته إلى الصين، عمل يانغ في مجال التدريس في جامعة تسينغهوا، وقدم مساهمات قيمة في تنمية الأكفاء واستقطابها وتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي.