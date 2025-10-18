Advertisement

عربي-دولي

عن عمر 103 أعوام.. وفاة تشين يانغ الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:54
توفي عالم الفيزياء الشهير تشن نينغ يانغ الحائز على جائزة نوبل وأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم، اليوم السبت، في بكين عن عمر ناهز 103 أعوام، وفقا لجامعة تسينغهوا.
ووُلد يانغ في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي بشرقي الصين عام 1922. وفي أربعينيات القرن الماضي، سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساته الأكاديمية، ثم شغل مناصب تدريسية. وحاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1957.

وتعد نظرية مقياس يانغ-ميلز، التي قدمها يانغ وروبرت ميلز، من أهم الإنجازات في مجال الفيزياء في القرن العشرين.

وعلى مدار أكثر من 20 عاماً منذ عودته إلى الصين، عمل يانغ في مجال التدريس في جامعة تسينغهوا، وقدم مساهمات قيمة في تنمية الأكفاء واستقطابها وتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي.
