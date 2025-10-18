Advertisement

عربي-دولي

لعودة الطلاب الى المدارس.. هذا ما أعلنته الاونروا

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:55
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، بأن أكثر من 8000 معلم لديها على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم واستئناف تعليمهم في قطاع غزة.
وقالت الأونروا، في بيان صحافي اليوم، إنها "أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب السماح لها بالقيام بعملها دون عوائق".
وأشارت إلى أن الأطفال في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لفترة طويلة جداً.

وفي قطاع غزة، أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية بنحو 68 ألف شخص، بحسب الهيئات الصحية في قطاع غزة. وأدى القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى تدمير البنى التحتية ومعظم المدارس وانقطاع الأطفال عن الدراسة لنحو السنتين بسبب استمرار نزوح العائلات الفلسطينية هرباً من القصف.
