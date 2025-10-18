لعودة الطلاب الى المدارس.. هذا ما أعلنته الاونروا



وقالت الأونروا، في بيان صحافي اليوم، إنها "أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب السماح لها بالقيام بعملها دون عوائق". أفادت لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم السبت، بأن أكثر من 8000 معلم لديها على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم واستئناف تعليمهم في .وقالت الأونروا، في بيان صحافي اليوم، إنها "أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب السماح لها بالقيام بعملها دون عوائق".

وأشارت إلى أن الأطفال في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لفترة طويلة جداً.



وفي قطاع غزة، أودت الحملة العسكرية بنحو 68 ألف شخص، بحسب الهيئات الصحية في قطاع غزة. وأدى القصف المستمر على القطاع إلى تدمير البنى التحتية ومعظم المدارس وانقطاع الأطفال عن الدراسة لنحو السنتين بسبب استمرار نزوح العائلات هرباً من القصف.