دخل أميركا بتأشيرة احتيالية.. كشف تفاصيل جديدة عن المُشتبه به في المشاركة بهجوم 7 تشرين

وفقا لشكوى جنائية كُشف عنها يوم الخميس الماضي، اتهم مدّعون فيدراليون في ولايو لويزيانا رجلاً بالمشاركة في الهجوم الذي قادته على في 7 تشرين الأول 2023 ثم السفر إلى بتأشيرة احتيالية.وعرّفت الشكوى المشتبه به باسم محمود أمين يعقوب المهتدي، ووصفتَه بأنه عنصر في جماعة شبه عسكرية في غزة قاتلت إلى جانب حماس.وقدمت الشكوى في 6 تشرين الأول الحالي أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الغربية من لويزيانا، ووقّعتها ألكسندريا م. ثومان أودونيل، وهي عميلة إشرافية في مكتب التحقيقات الفدرالي.ويواجه المهتدي تهم "تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي أجنبي والاحتيال في التأشيرة".وتُظهر سجلات النزلاء احتجاز رجل يبلغ 33 عاماً بالاسم نفسه، يوم الخميس الماضي ، في مركز احتجاز سانت مارتن بارش قرب لافاييت بولاية لويزيانا، حيث كان يقيم المهتدي.ومثل المهتدي أمام المحكمة صباح أمس الجمعة، مرتديا قميصًا بنيا وبنطالا أخضر وحذاء رياضيا. وعندما سُئل عما إذا كان يفهم التهم الموجهة إليه، ترجم مترجمٌ رد السيد المهتدي قائلاً: "نعم، ولكن هناك الكثير من الأمور المذكورة هنا باطلةٌ تمامًا. أنا بريء".وذكرت الشكوى أن شخصا يُدعى محمود المهتدي، وقّع إلكترونيًا على طلب تأشيرة أميركية في 26 حزيران 2024.وأشار الطلب إلى أنه وُلد في غزة عام 1991، وعاش هناك حتى آذار 2024، وليس لديه تاريخ خدمة في وحدة شبه عسكرية أو انخراط في أنشطة إرهابية.وأشارت السلطات الأميركية إلى أن المهتدي "قدّم معلومات مضللة في طلب التأشيرة الأميركية، حيث أخفى علاقته بالجماعات المسلحة ومشاركته في أنشطة إرهابية وتدريبات عسكرية".ونتيجة لذلك، تمكن من دخول الولايات المتحدة والحصول على الإقامة الدائمة، قبل أن يُقبض عليه لاحقاً في لافاييت، ويُحتجز في مركز سانت مارتن باريش، بانتظار مثوله أمام المحكمة.